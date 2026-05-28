Ilha Grande vence  Arapucu e conquista a Copa do Interior de Óbidos 2026

A Seleção da Ilha Grande é a grande campeã da XIV Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firme de Óbidos 2026. A equipe da Ilha Grande venceu a Seleção do Arapucu por 7 a 6 (pênaltis) na grande final realizada neste domingo (31), no Estádio Municipal Ary Ferreira, diante de um grande público que acompanhou a decisão da principal competição esportiva das comunidades do interior do município.

A programação da final começou com a disputa do terceiro lugar. Em uma partida equilibrada, a Seleção do Canta Galo derrotou a por 4 a 3 e garantiu a terceira colocação da competição.

Publico lotou o Estádio Arizão

Na decisão, Arapucu e Ilha Grande entraram em campo em busca do título, mas as equipes mostraram muita disposição, entretanto a partida terminou empatada em 1 x 1, com esse resultado a disputa do título foi para os pênaltis, sendo que a Seleção da Ilha Grande venceu por 7 x 6 a equipe do Arapucu, levantando o troféu de Campeã da Edição 2026 da Copa do Interior.

Seleção do Arapucu, Vice Campeã

Após os jogos, foi realizada a cerimônia de premiação, com a entrega de troféus, medalhas e premiações em dinheiro às equipes que se destacaram ao longo do campeonato. A seleção Campeã recebeu 20 mil reais e a vice Campeã recebeu 10 mil reais. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com apoio do Governo Municipal de Óbidos.

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Fonte: Ascom/Pmo

A Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firme é uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo obidense, reunindo atletas e torcedores das comunidades rurais e fortalecendo a integração entre as localidades por meio do esporte.

Resultados da Final

Final: Ilha Grande 1 (7) x 1 (6) Arapucu

x 1 (6) Arapucu 3º lugar: Canta Galo 4 x 3 Matá

Classificação Final

🥇 Campeão: Ilha Grande

🥈 Vice-campeão: Arapucu

🥉 3º lugar: Canta Galo

🏅 4º lugar: Matá

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