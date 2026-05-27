O Legado de Dom Bernardo na Diocese de Óbidos

Bispo Dom Bernardo Johannes, 17 Anos de Serviço Episcopal para a Diocese de Óbidos.

​Há lideranças que marcam a história de uma região não apenas pelas palavras, mas pela capacidade de transformar a realidade social e estrutural do seu povo. No oeste do Pará, mais especificamente em Óbidos, esse papel é desempenhado por Dom Bernardo Johannes Bahlmann, bispo da Diocese de Óbidos.

​Com uma atuação que vai muito além dos altares, Dom Bernardo converteu a ação pastoral em conquistas históricas na saúde, na educação infantil, na comunicação e na sustentabilidade de milhares de ribeirinhos e moradores urbanos da Amazônia.

Fé e Patrimônio: A Nova Face da Catedral de Sant'Ana

Interior da Catedral de Sant´Ana toda remodelada

​A preservação da identidade cultural e espiritual de Óbidos é uma marca forte do bispado. Um reflexo claro disso foi a grande obra de reforma e adequação da Catedral de Sant'Ana, o coração da fé obidense.

​A catedral recebeu melhorias estruturais que garantiram a preservação de sua arquitetura histórica, novos sistemas de iluminação, sonorização e climatização, além de uma reorganização litúrgica em seu interior. O templo tornou-se mais confortável para as celebrações e se consolidou como o principal cartão-postal revitalizado da cidade.

​O Legado na Saúde: Curando nos Rios da Amazônia

​A falta de assistência médica especializada sempre foi um dos maiores desafios históricos das populações amazônicas. Diante dessa realidade, o bispo liderou projetos ousados que hoje salvam vidas diariamente.

​Barco Hospital Papa Francisco: Uma das maiores e mais bonitas obras de sua gestão é o Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus. Idealizado a partir de um pedido do próprio Pontífice durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013, o navio foi inaugurado em 2019 sob a articulação direta de Dom Bernardo. A estrutura flutuante singra o Rio Amazonas levando consultas, exames, mamografias, cirurgias e atendimento odontológico a comunidades ribeirinhas e indígenas isoladas da Amazônia.

BH Papa Francisco

​Hospital Dom Floriano: Em terra firme, a população obidense ganhou um reforço vital na rede de atendimento: o Hospital Dom Floriano (HDF), antiga Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Administrado em parceria com a diocese, o hospital passou por profundas reestruturações, ampliações e modernizações sob o olhar atento de Dom Bernardo, oferecendo suporte de urgência e especialidades cruciais pelo SUS. Recentemente, recebeu uma série de equipamentos que irão ampliar e melhorar os atendimentos dos obidenses.

Hospital Dom Floriano

​Educação e Acolhimento: O Olhar para as Crianças do Bairro de São Francisco

​O compromisso social de Dom Bernardo também se estende fortemente à proteção da infância e ao apoio às mães trabalhadoras de Óbidos. Uma das benfeitorias mais celebradas na área urbana foi a criação da Creche Emaús, no Bairro da Cidade Nova. A nova unidade educacional, que funcionará como anexo do Centro Educacional Bom Pastor, iniciou suas atividades com a missão de atender mais de 60 crianças de diversos bairros da cidade.

​Sabendo das vulnerabilidades socioeconômicas da periferia, a iniciativa da diocese garantiu às famílias da comunidade um espaço seguro, humanizado e com infraestrutura adequada. Ali, as crianças recebem alimentação balanceada, cuidados fundamentais e os primeiros estímulos pedagógicos, permitindo que os pais busquem o sustento diário com a tranquilidade de saber que seus filhos estão protegidos.

Creche Emaus em Óbidos

​Cultura, Empreendedorismo e Fé: Café Amazônia e Gráfica Diocesana

​Pensando na sustentabilidade da própria igreja local e na valorização da identidade regional, Dom Bernardo incentivou a criação de projetos que geram emprego, renda e promovem a cultura.

Café Amazônia

​O Café Amazônia (integrado ao espaço Amazônia Store) nasceu como um ambiente acolhedor de convivência e valorização dos produtos da terra. Localizado estrategicamente, o espaço promove o café regional, o artesanato e a culinária local, atraindo tanto os obidenses quanto os turistas que visitam a "Cidade Presépio". Mais do que um ponto de encontro, o café ajuda a dar visibilidade à riqueza cultural da região e gera recursos para a manutenção dos projetos sociais da diocese.

Café Amazônia Store

​A Gráfica Diocesana

​Outro marco de autonomia e desenvolvimento foi a modernização da Gráfica, antiga Gráfica São Francisco. O empreendimento preencheu uma lacuna de serviços especializados no município, atendendo não apenas as demandas internas da igreja (como folhetos litúrgicos, livros e materiais educativos), mas também prestando serviços para o comércio local e para a comunidade em geral. A gráfica representa o fortalecimento da comunicação e da capacitação profissional em Óbidos.

​​Quem é Dom Bernardo? Uma Breve Biografia

​Nascido em Visbek, na Alemanha, no dia 10 de dezembro de 1965, Bernardo Johannes Bahlmann sentiu cedo a vocação franciscana. Ingressou na Ordem dos Frades Menores (OFM) e fez seus estudos de Filosofia e Teologia, sendo ordenado sacerdote em 1997.

​Sua história com o Brasil começou bem antes do episcopado, atuando fortemente em missões e trabalhos sociais no Rio de Janeiro e em outras regiões, onde sempre demonstrou sensibilidade com as populações periféricas e vulneráveis.

​Em 2009, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como o bispo da então Prelazia de Óbidos. Dois anos depois, em 2011, quando a região foi elevada ao status de Diocese, Dom Bernardo tornou-se oficialmente o seu primeiro Bispo Diocesano. Desde então, adotou Óbidos, o solo paraense como sua casa, tornando-se uma das vozes mais respeitadas na defesa da Amazônia e na implantação de políticas sociais integradas e humanizadas.

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*Matéria republicada