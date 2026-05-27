Em Óbidos, Festividade de Santa Maria 2026 é encerrada com a Coroação da Virgem Maria

Após uma semana intensa de fé, devoção e celebrações religiosas, a tradicional Festividade de Santa Maria foi encerrada na noite deste domingo (31), em Óbidos, reunindo centenas de fiéis em uma programação marcada pela espiritualidade e pela valorização das tradições católicas.

As atividades de encerramento começaram com a Carreata de Santa Maria, que saiu da Catedral de Sant’Ana e percorreu diversas comunidades católicas da cidade. O cortejo passou pelas igrejas de Nossa Senhora de Lourdes, São Pedro, no bairro Bela Vista, Sagrado Coração de Jesus, na Cidade Nova, Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, Santa Clara e pela Matriz de São Martinho de Lima, simbolizando a união da comunidade católica obidense em torno da devoção mariana.

A carreata retornou à Catedral de Sant’Ana por volta das 19h30, onde aconteceu o momento mais aguardado da festividade: a solenidade de Coroação de Santa Maria. A cerimônia foi presidida pelo padre Iranilson e emocionou os presentes pela beleza, organização e profundo significado espiritual.

Na tradição católica, a coroação da Virgem Maria representa sua exaltação como Rainha do Céu e da Terra. O ato faz referência ao quinto mistério glorioso do Santo Rosário e é celebrado especialmente durante o mês de maio, período dedicado à Mãe de Jesus. Durante a cerimônia, cânticos, homenagens e momentos de oração reforçaram a fé dos devotos e a importância de Maria na vida da Igreja.

Após a coroação, os fiéis seguiram para o Cliper de Sant’Ana, onde a programação de encerramento prosseguiu em clima de confraternização. O público participou de leilões, bingos e outras atividades que tradicionalmente integram a festividade, fortalecendo os laços comunitários entre os participantes.

A Festividade de Santa Maria 2026 teve início no dia 25 de maio e, ao longo da semana, promoveu missas, procissões, momentos de oração e atividades culturais, reafirmando a forte devoção mariana presente na comunidade católica de Óbidos.

Com mais uma edição concluída com sucesso, a festividade consolida-se como uma das mais importantes manifestações religiosas do município, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações e fortalece a fé do povo obidense.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade