ÓBIDOS: Família Rocha realiza encontro na Comunidade São Raimundo

ÓBIDOS – Neste sábado, 13 de setembro de 2025, a Comunidade de São Raimundo, em Óbidos, foi palco de mais um tradicional encontro da Família Rocha, que reuniu irmãos, primos, tios e toda a prole familiar em um dia de confraternização e lembranças.

O encontro começou cedo, às 7h, quando os familiares, vindos de diferentes estados do Brasil, partiram juntos para a comunidade. A programação iniciou com um café da manhã coletivo, seguido de uma celebração eucarística em ação de graças. Logo após, todos participaram de um almoço festivo, marcado pelo tradicional churrasco, muita música e descontração. O retorno ocorreu no final da tarde, por volta das 17h, com a promessa de que o próximo encontro será realizado daqui a dois anos, como já é tradição.

Mais do que uma reunião social, o encontro da Família Rocha simboliza a valorização dos laços de sangue, da memória e das raízes que unem gerações. Esses momentos se tornam oportunidades de reencontro, de fortalecimento das relações e de transmissão de histórias e valores que atravessam o tempo. Para os mais velhos, é a chance de rever entes queridos e relembrar a vida na comunidade; já para os mais jovens, é um aprendizado sobre pertencimento, identidade e união.

Além da alegria e do lazer proporcionados, encontros como este contribuem para manter viva a cultura familiar, fortalecem o sentimento de solidariedade e criam novas memórias que ficarão guardadas para o futuro. A cada edição, a tradição se renova, reforçando a importância de cultivar a convivência e a fraternidade mesmo diante da distância que separa os familiares no dia a dia.

O encontro da Família Rocha em São Raimundo deixou registrado, mais uma vez, que quando a família se reúne, a alegria se multiplica e as raízes se aprofundam, mantendo viva a essência da união e da amizade que transcende gerações.

GALERIA DE FOTOS.....



https://www.obidos.net.br/index.php/festas/8166-obidos-familia-rocha-realiza-encontro-na-comunidade-sao-raimundo#sigProId05d1252186 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br