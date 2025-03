Torneio do Independente promete agitar o Flexal neste final de semana

O Distrito do Flexal, em Óbidos, será o palco de uma grande festa neste final de semana, dias 21 e 22 de março, com a realização do tradicional Torneio do Independente Futebol Club. O evento, que acontecerá na Arena Independente, promete reunir futebol, música e muita animação, garantindo diversão para todos os participantes.

Além das disputas esportivas, o torneio contará com uma programação musical de tirar o fôlego. Entre as atrações confirmadas estão Adílio Cione e Brenda Dinná, Isidro Afonso, Gilvandro Costa (Manaus), Banda 007 (Belém), Forró Mix, Banda Lazer, Forró Ideal, Forró dos Top's, Banda 220 Volts e Caferana Top. Com uma variedade de ritmos e estilos, o público terá a oportunidade de curtir shows imperdíveis.

O Torneio do Independente é um dos eventos mais aguardados da região, e a expectativa é de que o Flexal ferva com a presença de moradores e visitantes. A organização convida a todos para participar desta grande festa, que promete ser inesquecível.

Não perca! Compareça ao evento e aproveite o melhor do futebol e da música em um final de semana repleto de diversão. Todos estão convidados!

