Ufopa convoca candidatos para habilitação da Segunda Chamada e Cadastro de Reserva

Apresentação dos documentos obrigatórios ocorrerá de 31 de março a 2 de abril em Santarém e demais campi regionais.

No período de 31 de março a 2 abril, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizará o processo de habilitação ao vínculo institucional dos candidatos classificados na Segunda Chamada e Cadastro de Reserva do Processo Seletivo Regular (PSR) e dos Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) e Quilombola (PSEQ).

De caráter eliminatório, a habilitação ocorrerá das 8 às 12 horas no Auditório do Bloco de Salas Especiais (BSE), situado na entrada da Unidade Tapajós, no bairro do Salé, em Santarém (PA); e nos demais campi regionais localizados nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná.

Obrigatória, a habilitação consiste na apresentação presencial dos documentos exigidos em edital, comprovando os dados declarados no ato de inscrição. Todos os candidatos convocados na Segunda Chamada e Cadastro de Reserva deverão realizar o procedimento a fim de assegurar o direito à vaga pleiteada. O candidato menor de idade deve ter a habilitação realizada pelos pais ou responsável legalmente constituído.

Fonte: Comunicação/UFOPA