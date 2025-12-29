Bloco Pai da Pinga abre a temporada do Carnapauxis 2026 em Óbidos

Óbidos viveu, nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, um dia de muita alegria e tradição com a abertura oficial da temporada do Carnapauxis 2026. O responsável por dar o pontapé inicial na maior festa popular do município foi o tradicional Bloco Pai da Pinga, que arrastou uma verdadeira multidão pelas ruas da cidade, marcando o início de mais um carnaval histórico.

A concentração aconteceu no icônico Bar do Cachorrão, localizado na Praça de Santa Terezinha, ponto já consagrado na memória dos foliões. De lá, o bloco seguiu em cortejo animado por diversas vias da cidade, embalado por músicas carnavalescas, fantasias irreverentes e muita descontração. O percurso foi encerrado na Praça da Cultura, onde a festa continuou até altas horas, reunindo famílias, jovens e visitantes em um clima de confraternização.

O evento atraiu não apenas os obidenses, mas também um grande número de foliões vindos de municípios vizinhos, como Oriximiná, Curuá e Juruti. A presença dos visitantes reforça a importância regional do Carnapauxis e consolida Óbidos como um dos principais destinos culturais da Amazônia durante o período carnavalesco.

A expectativa para a abertura do Carnapauxis era elevada, e o entusiasmo do público superou as previsões. A Praça da Cultura ficou tomada por foliões, evidenciando o sucesso do 1º Grito de Carnaval de Óbidos e sinalizando uma temporada promissora para 2026.

O Bloco Pai da Pinga volta às ruas nas próximas segundas-feiras, seu dia oficial no calendário do Pré-Carnapauxis. Como manda a tradição, o bloco garantirá animação semanal até os dias oficiais de carnaval, mantendo viva a energia da festa.

O 1º Grito de Carnaval marca oficialmente o início da programação carnavalesca de Óbidos, valorizando a cultura popular, os blocos tradicionais e a identidade festiva do município, com expectativa de grande participação popular ao longo de toda a temporada.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8389-bloco-pai-da-pinga-abre-a-temporada-do-carnapauxis-2026-em-obidos#sigProId2024e5b0a6 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br