Alistamento Militar 2026 tem início em 1º de janeiro e segue até 30 de junho

O Alistamento Militar 2026 teve início nesta quinta-feira, 1º de janeiro, e seguirá aberto até o dia 30 de junho. O procedimento é obrigatório para todos os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2026, inclusive aqueles que residem no exterior. Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa por atraso e concorrerá apenas à seleção do ano seguinte.

Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está disponível para mulheres brasileiras que desejem, de forma voluntária, prestar o serviço militar. Para elas, o prazo não será prorrogado após o encerramento do período oficial. A iniciativa, criada pelo Ministério da Defesa em 2024, amplia a participação feminina nas Forças Armadas.

De acordo com dados do Ministério da Defesa, em 2025, 1.029.323 homens e 33.721 mulheres se alistaram para servir às Forças Armadas em 2026. Segundo a pasta, o serviço militar é fundamental para a formação de uma reserva estratégica de recursos humanos qualificados, apta a ser mobilizada em situações de defesa nacional ou em ações subsidiárias.

O alistamento pode ser realizado gratuitamente pela internet, por meio do site do Alistamento Online, inclusive por brasileiros que vivem no exterior. Para isso, é necessário possuir cadastro na plataforma Gov.br. Já quem preferir ou não tiver acesso à internet pode se dirigir presencialmente, a partir de sexta-feira, 2 de janeiro, à Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima, portando documentos originais como certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade ou CTPS e comprovante de residência recente.

No caso do alistamento feminino, estão disponíveis 1.467 vagas em 145 municípios de 21 estados e no Distrito Federal, sendo 1.010 para o Exército Brasileiro, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha. Após a incorporação, as mulheres deverão cumprir 12 meses obrigatórios de Serviço Militar Inicial, com possibilidade de expansão do programa nos próximos anos.

Jovens com deficiência ou condições de saúde impeditivas podem solicitar isenção do serviço militar, apresentando laudos e atestados médicos no momento do alistamento, diretamente em uma JSM.

Após o alistamento, os cidadãos receberão o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e deverão acompanhar as próximas fases, que incluem seleção, exames, juramento à bandeira ou incorporação. O serviço militar terá início em 2027, com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por até oito anos, conforme interesse e necessidade das Forças Armadas.

Vale destacar que o débito com o serviço militar impede o cidadão, entre outras restrições, de obter passaporte, se inscrever em concursos públicos, matricular-se em instituições de ensino superior e firmar contratos com o governo federal.

Em Óbidos, o Alistamento Militar pode ser feito no Térreo da Prefeitura Municipal.

FONTE: Agência Brasil