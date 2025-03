Em Óbidos, Receita Federal doa lajotas para a Fazenda da Esperança, refúgio Dom Martinho

Na manhã quarta-feira, (19), a Fazenda da Esperança, que fica localizada no Refúgio Dom Martinho, recebeu a doação de 250 caixas de lajotas, a entrega da doação foi realizada pelo titular da Receita Federal em Óbidos, Waner Oliveira. O Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, estava presente para receber essa importante doação, que contemplará a Capela São Félix, que fica na sede da Fazenda da Esperança.

Durante a roda de conversa com os acolhidos, o Bispo Dom Bernardo, expressou seu agradecimento a Receita Federal, através do Sr. Waner Oliveira, mencionado que não foi a primeira doação realizada, e que essa parceria dura praticamente desde da sua instalação da Fazenda em Óbidos, até os dias de hoje. Os acolhidos relataram que todos os dias rezam pelos seus benfeitores e benfeitoras, como forma de agradecimento a não só essa doação, mas de todas as benfeitorias que recebem todos os dias.

O Sr. Waner Oliveira, explicou sobre o trabalho da Receita Federal, “É um trabalho social da Receita Federal do Brasil, através da Delegacia de Santarém, e Agência da Receita Federal de Óbidos, que são mercadorias apreendidas no município, e depois de transcorrido todo o processo legal, ele tem a destinação, nesse caso a mercadoria pode ser doada. A Receita cumpri com o papel social, de doar o porcelanato para a Fazenda da Esperança, que faz um trabalho belíssimo na recuperação de dependentes químicos. A Receita faz um trabalho em todo Brasil, e nós aqui em Óbidos, como existem a apreensão de mercadorias, e sempre que tem destinação, a gente destina para Fazenda da Esperança, Diocese de Óbidos, entre outras entidades.”

