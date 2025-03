Com o fim do defeso, pesca do mapará e de outras espécies é retomada em Óbidos

Confira o Vídeo da pesca de Mapará em Óbidos.

Óbidos, PA - No último domingo (16), pescadores de Óbidos e de outros municípios do oeste do Pará retomaram suas atividades após o término do período do defeso para oito espécies de peixes: Aracu, Branquinha, Curimatã, Fura-calça, Jatuarana, Mapará, Pacu e Pirapitinga. Esse período é essencial para garantir a reprodução das espécies e a sustentabilidade da pesca na região.

O Mapará, uma das espécies mais apreciadas pelos pescadores neste início de temporada, voltou a ser capturado. O vereador Emerson Canto, que também é presidente da Colônia de Pescadores de Óbidos Z-19, compartilhou um vídeo mostrando o início da pesca do Mapará. Apaixonado pela pesca e grande defensor da categoria, Emerson reforça a importância do Defeso como uma conquista essencial para a preservação dos estoques pesqueiros e para garantir o sustento de milhares de pescadores.

“O Defeso é fundamental para a sustentabilidade da pesca, permitindo que os peixes se reproduzam e garantindo o futuro da atividade”, destacou Emerson Canto.

Confira o Vídeo da pesca de Mapará em Óbidos...

Com o fim do Defeso, a população espera um aumento na oferta de pescado em Óbidos, o que pode resultar na redução dos preços, um fator especialmente importante diante da proximidade da Semana Santa, que ocorrerá entre os dias 13 e 20 de abril. Tradicionalmente, esse período registra um aumento significativo na demanda por peixes.

Entretanto, apesar da liberação para diversas espécies, três tipos de peixes ainda permanecem protegidos pelo Defeso, com pesca e comercialização proibidas:

Acari - defeso até 30 de março;

- defeso até 30 de março; Tambaqui - defeso até 31 de março;

- defeso até 31 de março; Pirarucu - defeso até 31 de maio.

A retomada da pesca representa um alívio para os pescadores locais, que agora podem voltar a exercer sua atividade principal, garantindo renda para suas famílias e abastecendo os mercados locais com pescado fresco.

Fonte: www.obidos.net.br