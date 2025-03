Prefeitura de Óbidos decreta situação de emergência e suspende temporariamente aulas no meio rural

Fortes chuvas no município levaram a administração municipal a adotar as medidas, visando a ação rápida de resposta aos danos provocados pela chuva.

A Prefeitura Municipal de Óbidos, no oeste do Pará, aguarda o reconhecimento do decreto de Situação de Emergência, publicado na semana passada, devido aos danos causados pelas chuvas em diversas áreas das zonas urbana e rural do município.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), um levantamento realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), apontou que 2.031 famílias já foram afetadas direta ou indiretamente pelas fortes chuvas.

O relatório aponta ainda que nas zonas urbana e rural de Óbidos, os danos foram enormes, principalmente nos bairros Centro (orla da cidade), Santa Terezinha, Perpétuo Socorro, Fátima, Cidade Nova, São Francisco, Bela Vista e na área de talude natural (terreno inclinado que serve para dar sustentação e estabilidade ao solo), que compreende do perímetro do “Porto de Cima” até o “Porto Geretepaua”.

Na zona rural os locais mais afetados são os ramais e vicinais que dão acesso às comunidades, em especial a estrada que dá acesso à Vila União do Curumú; comunidade Arapucu, Ramal das Varas, além de outras vicinais que levam até as comunidades Areia, Rio Branquinho, Liberdade, Paiol, Fuzil entre outras, que foram impactadas pelo desastre que causou o transbordamento do Rio Branco, que atravessa a PA-429, impossibilitando o tráfego de pessoas e veículos.

“São muitos os estragos registrados, tanto na zona rural como na zona urbana. Pelo município entender que não consegue sozinho enfrentar sozinho todas essas adversidades, nós decretamos situação de emergência buscando reconhecimento por parte do Governo do Estado e do Governo Federal, para que a gente consiga não só ajuda humanitária, mas que a gente também consiga recursos para reconstruir as áreas diretamente afetadas e auxiliar as famílias atingidas. A estimativa é que as chuvas de grande impacto continuem no município de Óbidos nos próximos dias, por isso fizemos um planejamento, reconhecendo todas as áreas que podem sofrer problemas com as fortes chuva, com a intenção de agir rápido caso seja necessária à nossa resposta”, explicou o coordenador da Compdec, Igor Vasconcelos.

O índice pluviométrico apontou que nos últimos 10 dias, choveu o equivalente a 90 milímetros de chuva no município. Só entre a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira (20), foram registrados 30 milímetros de chuva em Óbidos.

Até agora, quatro famílias foram remanejadas dos locais onde residiam, devido aos estragos provocados nos bairros de Fátima, Perpétuo Socorro e São Francisco.

Aulas na zona rural suspensas

Na semana passada a Secretaria Municipal de Educação (Semed) suspendeu temporariamente as aulas na zona rural, área de terra firme.

O Decreto nº 266 de 13 de março de 2025, levou em consideração o Decreto de Emergência e os registros de alagamentos, enxurradas e degradação das estradas vicinais e ramais que dão acesso às comunidades rurais, que comprometeu a trafegabilidade e passou a colocar em risco a segurança dos estudantes e profissionais da educação que dependem do transporte escolar. A medida atingiu cerca de 4.528 alunos que estão matriculados em 55 unidades de ensino.

O prefeito Jaime Silva informou que a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi) iniciou uma força-tarefa para restabelecer o trânsito seguro nas regiões mais afetadas, e que determinou à Semed que planeje a reposição do calendário de atividades, sem que haja perda para os alunos.

“O importante de tudo isso é a segurança dos alunos. Pensando exatamente neles, nós mandamos suspender as aulas até que a gente consiga restabelecer o tráfego nas nossas estradas e ramais. Então queria pedir a compreensão de todos, essa é uma decisão acertada, visando sempre a segurança desses alunos. A secretaria de Educação está se reunindo com a equipe técnica para definir de que forma nós vamos fazer a reposição das aulas da melhor maneira possível para toda a comunidade estudantil da zona rural”, anunciou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

Alerta para enchente

O município de Óbidos foi listado pela Defesa Civil Estadual com o status de “alerta cheia” devido a subida do nível do Rio Amazonas. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil está acompanhando a situação das comunidades ribeirinhas. Não há até agora o registro de desabrigados.

Na quarta-feira (19) o Rio Amazonas em Óbidos atingiu a marca de 6,43m. A média é maior do que a registrada na mesma data nos anos de 2023 e 2024.

Por: Érique Figueirêdo e Fotos Odirlei Santos / ASCOM-PMO