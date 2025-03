Dumond Engenharia participa do Projeto Mini Bosques Urbanos em Macapá

A Dumond Engenharia Ltda, empresa fundada pelos empresários obidenses Eulice e Alacid Canto em 8 de abril de 1992, em Macapá, Amapá, completa este ano 32 anos de atuação. Para comemorar essa trajetória de sucesso e compromisso com o desenvolvimento sustentável, a empresa está engajada no "Projeto Mini Bosques Urbanos" em parceria com a Prefeitura de Macapá.

Empreendimentos Sustentáveis

Nos últimos dois anos, a Dumond Engenharia tem lançado grandes empreendimentos residenciais em Macapá, como o condomínio Porto Alegre, localizado na região norte da cidade, e o Portal Paraty Residencial. Durante a construção desses condomínios, a empresa realiza a supressão de grandes árvores, mas, ao invés de simplesmente removê-las, implementa um projeto de replantio em parques e praças da cidade.

A parceria com a Prefeitura de Macapá, sob a gestão do prefeito Dr. Furlan, viabiliza a realocação das árvores suprimidas para espaços urbanos estratégicos. O projeto visa transformar áreas degradadas ou com pouca valorização ambiental em zonas verdes revitalizadas.

Licenciamento Ambiental e Compromisso com a Sustentabilidade

Até o momento, apenas o estado do Amapá possuía a competência para emitir licenças de supressão vegetal. No entanto, no próximo empreendimento da Dumond Engenharia, o Portal Dumond, a empresa terá a primeira licença de supressão vegetal concedida pela Prefeitura de Macapá, marcando um novo avanço na regulamentação ambiental municipal.

De acordo com Alacid Canto, o Portal Dumond será construído em uma área extensa, o que exigirá a remoção de diversas árvores. O empreendimento já está em processo de licenciamento para garantir que todas as normas ambientais sejam cumpridas e que as árvores suprimidas sejam devidamente replantadas.

Transplante e Realocação das Árvores

Transplante de grandes árvores

O responsável pelo transplante das árvores é Helson Roberto Gomes de Freitas, da Secretaria de Zeladoria Urbana de Macapá, especialista na realocação de espécies arbóreas. Ele coordena o processo de transferência das árvores para novos logradouros, como praças e áreas verdes tanto dentro dos condomínios quanto em outras regiões de Macapá. Para isso, a prefeitura conta com o apoio do especialista que já atuou em projetos similares na cidade de Belém.

A iniciativa segue um processo rigoroso de identificação e catalogação das árvores, garantindo rastreabilidade e transparência. Cada árvore suprimida recebe uma plaqueta numerada, contendo informações sobre sua origem, espécie e novo local de plantio. Esse sistema permite que qualquer pessoa possa identificar de onde a árvore foi retirada e onde foi replantada.

Projeto Piloto e Expectativas para o Futuro

Árvores prontas para serem transplantadas

A Dumond Engenharia é a primeira empresa a participar do projeto de realocação de árvores suprimidas em Macapá. A primeira etapa do programa prevê o transplante de 30 árvores, funcionando como um projeto piloto. No entanto, a expectativa é muito mais ambiciosa: nos dois empreendimentos da empresa, estima-se que cerca de 200 árvores sejam transplantadas.

“Para nós, isso é muito importante, pois participamos de um projeto ambiental em conjunto com a prefeitura de Macapá, agregando valor ao condomínio e ao nosso empreendimento”, destacou Alacid Canto.

Regularização e Exigências para Novos Empreendimentos

Alacid também ressaltou a importância da regularização documental para o lançamento de novos empreendimentos. Segundo ele, para lançar um condomínio em Macapá ou em qualquer outra cidade do Brasil, é necessário obter cerca de 45 licenças e certidões, abrangendo áreas cível, criminal, ambiental, entre outras.

A Dumond Engenharia, que há 32 anos atua no mercado imobiliário de Macapá, possui toda a documentação exigida para desenvolver seus empreendimentos de forma responsável. Esse compromisso com a legalidade e a sustentabilidade permite à empresa continuar investindo em projetos inovadores, como o Projeto Mini Bosques Urbanos.

Com a expectativa de licenciar e replantar mais de 200 árvores no futuro, a Dumond Engenharia reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e a construção sustentável em Macapá. A parceria com a Prefeitura visa garantir que a urbanização da cidade ocorra de forma equilibrada, respeitando a natureza e melhorando a qualidade de vida da população.

