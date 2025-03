ÓBIDOS: Dr. Otávio do Canto discute parcerias estratégicas com Emerson Canto para o desenvolvimento local

Nesta sexta-feira (22), o geógrafo e professor titular da Universidade Federal do Pará (UFPA), Dr. Otávio do Canto, se reuniu com o vereador e Presidente da Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos, Emerson Canto, para discutir iniciativas voltadas ao fortalecimento da gestão dos recursos naturais e ao desenvolvimento local na região amazônica.

Entre os temas abordados no encontro, destacou-se o cadastro que a Z-19 está realizando com mulheres interessadas no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O Dr. Otávio sugeriu que o Grupo de Pesquisa Sociedade-Ambiente das Amazônias (GPSA-Amazônias), do qual é líder, possa colaborar futuramente no processo, proporcionando melhor estruturação e suporte para as beneficiárias do programa.

Outro ponto de destaque na reunião foi o apoio do GPSA ao projeto de formação destinado aos filhos dos filiados da Z-19. A iniciativa visa promover educação e capacitação para os jovens da comunidade, contribuindo para uma maior inclusão e desenvolvimento social na região.

Além disso, foi discutida a possibilidade de firmação de um Termo de Cooperação Técnica entre o GPSA e a Z-19. Esse acordo permitiria uma atuação conjunta para aprimorar a gestão dos recursos naturais e implementar estratégias eficazes de desenvolvimento sustentável.

Por fim, o professor Otávio do Canto e Emerson Canto abordaram a participação da Z-19 na construção do Atlas Ambiental de Óbidos. O projeto tem o objetivo de mapear e documentar as características ambientais da região, fornecendo dados essenciais para a gestão territorial e a tomada de decisões embasadas.

O encontro reforça o compromisso do Grupo de Pesquisa Sociedade-Ambiente das Amazônias em atuar de forma colaborativa com a comunidade e instituições locais, visando um desenvolvimento sustentável e inclusivo na região amazônica.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7771-obidos-dr-otavio-do-canto-discute-parcerias-estrategicas-com-emerson-canto-para-o-desenvolvimento-local#sigProId75d0c54422 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Com informações e fotos Odirlei Santos