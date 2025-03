Fiéis de Óbidos participam do evento "24 horas para o Senhor"

Neste final de semana, os católicos de Óbidos estão unidos em oração e reflexão durante o evento "24 horas para o Senhor", uma iniciativa quaresmal promovida pelo Vaticano desde 2014 e incentivada pelo Papa Francisco. A ação tem como objetivo oferecer aos fiéis um momento de adoração, penitência e reconciliação, fortalecendo a espiritualidade durante o período da Quaresma.

Em Óbidos, a Catedral de Sant’Ana, na Capela do Santíssimo, permanece aberta por 24 horas, desde a sexta-feira (28) até este sábado (29), acolhendo aqueles que desejam orar, meditar, confessar-se ou simplesmente buscar um momento de paz e silêncio diante de Deus. Além da Catedral, outras comunidades, como Lourdes, São Pedro e Fátima, também estão participando da programação.

A vigília de oração é um dos elementos centrais do evento, reforçando a importância do recolhimento e da conexão com o divino. "Dedicar tempo a estar com Deus é uma forma de reavivar a fé, o que nos ajuda a lidar com a realidade da vida", destacam os organizadores. A iniciativa busca fortalecer a relação entre fé, vida cotidiana e oração, mantendo acesa a chama do amor cristão.

O "24 horas para o Senhor" acontece tradicionalmente na quarta semana da Quaresma, período de preparação para a Páscoa, e tem se tornado um momento especial para os fiéis que buscam renovação espiritual. Em Óbidos, a participação da comunidade demonstra a vitalidade da fé e o desejo de viver uma experiência mais profunda com Deus.

Local: Catedral de Sant’Ana (Capela do Santíssimo) e outras comunidades de Óbidos.

Catedral de Sant’Ana (Capela do Santíssimo) e outras comunidades de Óbidos. Data: Sexta-feira (28) e sábado (29).

Sexta-feira (28) e sábado (29). Horário: 24 horas de portas abertas para oração e confissões.

Uma oportunidade única para quem busca fortalecer a fé e encontrar renovação espiritual em meio ao silêncio e à oração.

