Nova Diretoria da OAB Subseção Óbidos Toma Posse

ÓBIDOS - Nesta sexta-feira, 28 de março, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pará (OAB-PA) empossou a nova diretoria da Subseção Óbidos para o triênio 2025/2027. O evento aconteceu no auditório do Fórum de Óbidos e reuniu diversas autoridades da advocacia e do poder público.

Reeleito em novembro de 2024 pela Chapa 36 “OAB FORTE E UNIDA”, Aucimário Ribeiro dos Santos permanece na presidência da subseção, reafirmando seu compromisso com a valorização da classe e a defesa dos direitos dos cidadãos.

A solenidade contou com a presença do presidente da OAB-Pará, Fábio de Barreto, do secretário adjunto Alexandre Scherer, do diretor da Caixa de Assistência dos Advogados, Jefferson Franco, do prefeito de Óbidos, Jaime Silva, e da presidente da subseção de Santarém, Pânysa Monteiro, entre outras lideranças da região.

A nova diretoria da OAB Subseção Óbidos ficou assim composta:

Presidente : Aucimário Ribeiro dos Santos

: Aucimário Ribeiro dos Santos Vice-presidente : Elisangela Fernandes Batista

: Elisangela Fernandes Batista Secretário Geral : Luiz Alberto Cavalcante Picanço

: Luiz Alberto Cavalcante Picanço Secretária Adjunta : Jocilaura Maciel Cavalcante

: Jocilaura Maciel Cavalcante Tesoureira: Chaieny da Silva Godinho

A subseção tem atuação nos municípios de Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, Faro e Juruti, desempenhando um papel essencial no fortalecimento da advocacia na região. Com a continuidade da gestão, a diretoria reafirma o compromisso de trabalhar pela união da classe, promovendo iniciativas que garantam melhores condições de atuação para os advogados e assegurem a defesa dos direitos da sociedade.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade