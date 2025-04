Nível do Rio Amazonas em Óbidos registra 6,82 metros, aponta Defesa Civil

Óbidos, PA – A Defesa Civil de Óbidos divulgou, nesta segunda-feira (31), o boletim diário com a medição do nível do Rio Amazonas no município. De acordo com os dados, às 7h da manhã, o rio atingiu a marca de 6,82 metros, um aumento de 1,72 metro em relação ao mesmo período do ano passado, quando o nível estava em 5,10 metros.

O boletim, emitido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e pela Prefeitura de Óbidos, também apresenta um comparativo com anos anteriores. Em 31 de março de 2024, o nível do rio era de 5,10 metros, enquanto em 2023, no mesmo dia, a medição foi de 6,73 metros. Já em 2022, o rio marcou 7,54 metros, e em 2009, 7,68 metros. Além disso, o relatório destaca que o nível atual está 90 centímetros acima do registrado em 2023 (5,92 metros), 72 centímetros acima do nível de 2022 (6,10 metros) e 86 centímetros abaixo do nível de 2009 (7,68 metros).

A medição do Rio Amazonas é essencial para o monitoramento de possíveis cheias ou secas na região, que impactam diretamente a vida da população ribeirinha, o transporte fluvial e as atividades econômicas locais. A Defesa Civil de Óbidos segue acompanhando a situação e alerta a população para possíveis mudanças nas condições do rio nos próximos dias.

Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Óbidos.

