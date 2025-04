Hospital Regional de Oriximiná leva atende à comunidade quilombola em Óbidos

Equipe multidisciplinar ofereceu serviços e orientou a população sobre cuidados para manter a saúde e o bem-estar

O Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus (HRMJ), no oeste do Pará, realizou uma ação de saúde na comunidade quilombola Ariramba, no município de Óbidos, no último sábado (29). A iniciativa contou com a parceria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por meio do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento (PPGSND), que investiga doenças transmitidas por carrapato (inseto que se alimenta de sangue).

A equipe multiprofissional do HRMJ ofereceu serviços essenciais, incluindo avaliação médica para cirurgia, aferição de peso, glicose e pressão arterial, e orientações sobre o acesso aos serviços hospitalares. Para os moradores, a presença da equipe foi uma oportunidade de esclarecer dúvidas e obter informações sobre os serviços disponíveis na unidade.

]"Vim tirar minhas dúvidas sobre os exames disponíveis no Hospital Regional de Oriximiná e buscar orientações para mim e minha família sobre como sermos atendidos", disse Edimeia de Melo, moradora da comunidade.

Atendimento aos Quilombolas de Óbidos

Prevenção ao câncer - A prevenção do câncer de colo do útero foi um dos temas abordados. A enfermeira Yasmin Franco ressaltou a importância da conscientização dentro da campanha do "Março Lilás", que trata da prevenção e detecção precoce da doença. "Observamos a dificuldade da comunidade em acessar serviços médicos e orientamos as mulheres a buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Oriximiná, quando estiverem na cidade, para realizarem o exame preventivo (PCCU)", informou a profissional.

A equipe do HRMJ foi a primeira a oferecer, na própria comunidade, atendimento para moradores de Ariramba. Líder na comunidade, Mariano Oliveira destacou a relevância da ação. "A gente se sente agradecido. Não só eu, como todos os presentes, pelos serviços prestados pela equipe do Hospital, que trouxe esclarecimentos para o bem-estar da nossa comunidade", disse Mariano.

Criaanças são atendidas pelos agentes de Saúde

Atenção às crianças - Um dos destaques da programação foi o atendimento às crianças da comunidade, com distribuição de kits para higiene bucal e orientações sobre alimentação, alergias e outras patologias que podem afetar a saúde. "Fomos surpreendidos pela quantidade de crianças que estiveram conosco em busca de atendimento. Orientamos os pais sobre os cuidados necessários e a importância de dar sequência ao tratamento médico", disse Yasmin Franco.

O diretor-geral do Hospital Regional, Rogério Araújo, reforçou a importância da participação da unidade hospitalar em atividades comunitárias. "Trouxemos uma equipe de Enfermagem e um médico para realizar o acompanhamento e a triagem da população ribeirinha. Ter um hospital presente na vida comunitária é extremamente importante e educativo porque reforça e fortalece o papel do SUS (Sistema Único de Saúde)", ressaltou Rogério Araújo.

Estrutura - Entregue há cerca de seis meses pelo Governo do Pará, o HRMJ é referência em média e alta complexidade na Região de Integração Baixo Amazonas. A unidade conta com 26 leitos de enfermaria e UTI, além de 24 leitos de acolhimento.

A unidade oferece uma abordagem multidisciplinar, dispondo de profissionais nas áreas de assistência social, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social, garantindo um atendimento integral e humanizado.

Também conta com serviço ambulatorial nas especialidades anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, ginecologia, ortopedia e traumatologia, ampliando o acesso à saúde para a população de Oriximiná e municípios próximos.

Fonte: Agência Pará