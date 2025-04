I Seminário de Protagonismo Infanto Juvenil: Combate ao abuso e exploração sexual foi realizado em Óbidos

A Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús, em ação Coordenada pela Cáritas Diocesana, realizou no dia 27 de março, no Centro de Formação Dom Floriano, o I SEMINÁRIO DE PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL: Combate ao abuso e exploração sexual.

O Seminário reuniu Entidades da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente do Município de Óbidos, Dom Bernardo Johannes (Bispo da Diocese de Óbidos), representante da Cáritas Regional Norte 2 e Cáritas Alemã, para escutar, participar e analisar abordagens realizadas pelos protagonistas do evento: crianças, adolescentes e jovens, com esclarecimentos e demandas sobre o tema: Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, expostos aos principais atores envolvidos na proteção Infanto Juvenil. Além deste tema norteador, ainda surgiram tópicos voltados ao fomento de políticas públicas e garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

O evento proporcionou um diálogo aberto, pedagógico e atual, haja visto, o tema ser de extrema importância para a nossa sociedade, pois acredita-se que essa experiência contribuiu significativamente para o avanço de ações e práticas relacionadas à proteção integral e promoção dos direitos das crianças e adolescentes, não somente no município de Óbidos, mas em toda nossa região Oeste do Pará.

Precisamos entender, que o Protagonismo Infanto Juvenil, segundo as próprias crianças e adolescentes no evento: “Não é somente falar, é sobre agir, é apoiar, é oportunizaro público infanto juvenil deixando-os se transformarem em agentes de mudança, e desta forma ecoar e se fortalecerem na prevenção, proteção e promoção”.

O Seminário foi uma ação/atividade do Projeto Içá – Ação e Proteção, onde já realizou o mesmo formato em Alenquer, Óbidos, sendo que sua próxima edição será no município de Oriximiná, fazendo essa integração e mobilização da Rede de Proteção no combate às violações de direitos de crianças e adolescentes. A Cáritas Diocesana de Óbidos, enfatiza ainda, que as ações voltadas no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, é diuturnamente trabalhado junto a Rede de Proteção, com mobilizações, palestras, Roda de Conversa. E que sempre destaca que um dos seus pilares positivos de caminhada, são nossos Voluntários. E neste evento, foram nossos Voluntários Adolescentes, os verdadeiros protagonistas.

FONTE: Diocese de Óbidos – Fotos: Mauro Nayan