Óbidos Vive a Emoção do 1º Ato da Paixão de Cristo com o Grupo Getsêmani

Óbidos, PA – No coração da Amazônia, a cidade de Óbidos reafirmou seu lugar como um tesouro cultural ao receber, na noite desta quinta-feira, 17 de abril, o 1º ato do tradicional espetáculo A Paixão de Cristo, encenado pelo renomado Grupo de Teatro Getsêmani. Com 32 anos de história, a apresentação, realizada na Praça da Cultura Haroldo Tavares, atraiu moradores e visitantes para prestigiar uma das mais aguardadas manifestações culturais da Semana Santa na região.

O Grupo Getsêmani, conhecido por sua dedicação e talento, preparou-se durante meses com ensaios diários, reunindo jovens artistas da comunidade para dar vida aos momentos marcantes da trajetória de Jesus Cristo, ente ano representado pro Matheus Tavares. O espetáculo, que começou por volta das 20h, emocionou o público com cenas impactantes, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Última Ceia, a Tentação e a dramática Prisão de Cristo.

O ponto alto da noite foi a tradicional procissão do “fogaréu”, quando os atores percorreram as ruas do Centro de Óbidos, tendo o imponente Forte Pauxis como cenário. A encenação culminou com a entrega de Jesus aos romanos, em uma cena carregada de emoção que prendeu a atenção de todos os presentes.

A celebração da Paixão de Cristo em Óbidos continua nesta sexta-feira, 18 de abril, com o 2º ato do espetáculo. A apresentação terá início no Forte Pauxis, seguirá pelas ruas da cidade e será encerrada na Praça da Cultura, prometendo mais momentos de reflexão e encantamento para o público.

Com sua riqueza cultural e espiritual, Óbidos reforça, ano após ano, a importância de preservar tradições como a encenação do Grupo Getsêmani, que une arte, fé e comunidade em um evento inesquecível.

