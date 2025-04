Fiéis católicos participam de celebrações da sexta-feira Santa em Óbidos

Nesta Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, a cidade de Óbidos foi palco de intensos momentos de fé e reflexão para os católicos obidenses. Em uma tradição profundamente enraizada na história da Igreja Católica, centenas de fiéis participaram dos eventos religiosos que marcaram a data: a Celebração da Paixão do Senhor, a Adoração da Cruz e a Procissão do Senhor Morto.

A programação começou na Catedral de Sant’Ana, com a Celebração da Paixão do Senhor, uma cerimônia litúrgica que relembra o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Durante a celebração, as leituras foram focadas na narrativa da Paixão segundo o Evangelho de São João. A cor litúrgica utilizada foi o vermelho, representando o sangue derramado por Cristo na crucificação.

Em seguida, houve a Adoração da Cruz, um rito de origem no século IV, que simboliza a veneração ao sacrifício de Jesus. Os fiéis, em gesto de reverência, se aproximaram para tocar ou beijar a cruz, relembrando o ato supremo de amor de Cristo pela humanidade.

Após a cerimônia e a adoração, a comunidade se reuniu para a Procissão do Senhor Morto. Com a imagem de Jesus Morto conduzida pelas ruas da cidade, o cortejo percorreu vários bairros, num ambiente de profunda reflexão e silêncio, entremeado por cânticos religiosos. A procissão é uma tradição que remonta aos séculos XV e XVI, originada em Portugal, e que foi preservada ao longo dos anos em Óbidos como parte das celebrações da Semana Santa.

O evento foi liderado pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, que conduziu os fiéis durante todo o percurso, reforçando o significado da data e os valores cristãos de sacrifício, amor e esperança.

A participação ativa da comunidade demonstrou a importância da data para os católicos de Óbidos, que, com fé e devoção, mantêm viva uma tradição que une gerações em torno da espiritualidade e dos ensinamentos cristãos.

Confira a galeria de fotos .....



www.obidos.net.br – Fotos por Vander N Andrade.