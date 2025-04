Tradicional Missa do Lava-Pés é celebrada em Óbidos marcando início do Tríduo Pascal

Óbidos, 18 de abril de 2025 – A Catedral de Sant'Ana acolheu, na noite de Quinta-feira Santa (17), a solene celebração da Missa do Lava-Pés, presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes. O rito, que reproduz o gesto de Jesus Cristo ao lavar os pés dos apóstolos durante a Última Ceia, marcou o início do Tríduo Pascal, período que antecede a Páscoa.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou o profundo significado do Lava-Pés, lembrando as palavras de Jesus: “Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros” (Jo 13,14). O Bispo enfatizou a importância da humildade, da caridade e do serviço ao próximo, convidando os fiéis a seguir o exemplo de Cristo.

“Todos devemos praticar a caridade, colocar-nos no lugar do outro e, todos os dias, dizer a Jesus: ‘Eu estou aqui, estou contigo, conta comigo. Faça-se a Tua vontade!’”, afirmou Dom Bernardo em sua mensagem.

Após a comunhão, os fiéis participaram de uma procissão com o Santíssimo Sacramento até o Centro Comunitário Santa Maria, onde foi realizada a adoração.

O Tríduo Pascal segue com as celebrações da Sexta-Feira da Paixão e do Sábado de Aleluia, culminando na grande festa da Ressurreição, no Domingo de Páscoa. A comunidade católica de Óbidos segue unida em oração, revivendo os mistérios centrais da fé cristã.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Informações e fotos Diocese de Óbidos