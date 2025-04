Grupo Getsêmani Celebra a Fé com a Encenação da Paixão de Cristo em Óbidos

Em Óbidos, a Paixão de Cristo ganhou vida mais uma vez, tocando os corações da comunidade através da 32ª edição do espetáculo promovido pelo Grupo de Teatro Getsêmani. Com uma apresentação marcante, o grupo reforçou a importância da fé e da espiritualidade, unindo gerações em uma celebração que transcende o palco e fortalece os laços culturais e religiosos da cidade.

O evento, que reuniu mais de 60 atores e cerca de 20 colaboradores, foi realizado em dois atos. Na quinta-feira, dia 17, a encenação abriu o ciclo da Semana Santa, culminando na sexta-feira, dia 18, com um cortejo que partiu do Forte Pauxis, onde foi encenada a condenação de Jesus. O espetáculo seguiu pelas ruas da cidade, retratando as estações da Via Sacra, até chegar à Praça da Cultura Haroldo Tavares, palco da crucificação e ressurreição de Cristo, vivamente interpretado por Matheus Tavares.

Sob a direção de Josimar Cativo da Silva e coordenação de Lourdes Bentes e Vander N. Andrade, o Grupo Getsêmani demonstrou dedicação e paixão, transformando a encenação em um momento de reflexão e renovação espiritual. A participação de jovens de diversos bairros de Óbidos evidencia a força da tradição, que se perpetua como um legado de fé e cultura, transmitido de geração em geração.

A Paixão de Cristo em Óbidos é muito mais do que uma peça teatral; é um símbolo de esperança e união. Por meio da arte, o Grupo Getsêmani reforça valores humanos e cristãos, emocionando o público e reafirmando a relevância da religiosidade em tempos de desafios. A cada ano, o espetáculo consolida-se como um dos eventos culturais mais significativos da cidade, inspirando a comunidade a manter viva a chama da fé.

A atual diretoria do Grupo Getsêmani, responsável por viabilizar essa grandiosa apresentação, merece reconhecimento pelo empenho em preservar essa manifestação cultural e espiritual que continua a transformar vidas em Óbidos.

Galerias de fotos...



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7847-grupo-getsemani-celebra-a-fe-com-a-encenacao-da-paixao-de-cristo-em-obidos#sigProIde32d22a13c View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade