Diocese de Óbidos em Luto pela Morte do Papa Francisco

A Diocese de Óbidos, assim como toda a Igreja Católica, está em luto pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, aos 88 anos. Líder da Igreja Católica por quase 12 anos, Francisco foi o 266º papa, tendo assumido o pontificado em 13 de março de 2013, após ser eleito no segundo dia do conclave.

Em Óbidos, o bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, gravou um vídeo expressando condolências e reflexões sobre a morte do Santo Padre, além de decretar luto oficial na diocese. Como símbolo de respeito e pesar, uma fita preta foi colocada na Catedral de Sant’Ana, representando o momento de dor e oração da comunidade católica local.

Mensagem de Dom Bernanrdo...

Com a partida de Papa Francisco, a Igreja Católica se prepara para um novo conclave, no qual os cardeais se reunirão para eleger o próximo pontífice. Entre os cardeais aptos a votar ou a serem eleitos, destacam-se oito brasileiros que ocupam posições de relevância na estrutura da Igreja, reforçando a influência do Brasil no cenário católico global.

Homenagem ao Papa Francisco

A Diocese de Óbidos convida todos os fiéis a participarem das missas e momentos de oração em memória do Papa Francisco, enquanto a Igreja aguarda os próximos passos para a escolha do novo líder espiritual.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade