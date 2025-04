Projeto Pé-de-Pincha solta mais de 45 mil quelônios em comunidades do Oeste do Pará

Iniciativa desenvolvida há mais de 2 décadas, com apoio da MRN, promove ações de conscientização e educação ambiental.

Mais de 45 mil quelônios das espécies tracajá, iaçá, tartaruga-da-amazônia e irapuca foram soltos em comunidades de Oriximiná e Terra Santa, no Oeste do Pará, pelo Projeto Pé-de-Pincha, em 2025. A iniciativa, que completou 25 anos em Oriximiná e 26 em Terra Santa, é realizada por universidades, órgãos ambientais e comunidades locais, buscando essas conservação animais. A ação é desenvolvida pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com o apoio da Mineração Rio do Norte (MRN), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Universidade do Oeste do Pará (UFOPA), com participação direta de moradores das comunidades ribeirinhas.

No município de Terra Santa, foram soltos 15.826 filhotes. Já em Oriximiná, o número chegou a 29.877. As atividades, que aconteceram ainda no mês de agosto do ano passado, envolveram o monitoramento de ninhos, eclosão controlada em chocadeiras e terminaram com a soltura dos animais na natureza. Voluntária do projeto, dona Maria José participou das atividades em Terra Santa desde o início e comentou a sensação de ser parte importante na preservação ambiental na região Oeste do Pará. "Eu me sinto cheio de felicidade. Quando não participo da coleta fico agoniado e triste. Fico muito feliz também com o apoio da Mineração em coisas que não tínhamos antes e agora nós temos", comentou.

Paulo Cesar Andrade, professor da UFAM e coordenador do Pé-de-Pincha, ressaltou a importância da participação ativa das comunidades. "O projeto tem ajudado a repovoar essas espécies em toda a Amazônia. A comunidade é o elo central do projeto, em um trabalho de voluntariado e com isso eles aprendem as técnicas e ajudam a natureza nesse processo de proteção dessas espécies", destacou.

De acordo com o professor, além das ações junto às comunidades, parcerias institucionais, como as existentes com a MRN, são fundamentais para o pleno funcionamento do projeto por mais de duas décadas. "A MRN é uma parceira de primeira hora do projeto e é fundamental para prestar o suporte logístico às comunidades, permitindo que tenham materiais para executar essas ações. Sem essas parcerias, seria praticamente impossível desenvolver as atividades", completou.

Para Genilda Cunha, coordenadora do Programa de Educação Socioambiental (PES) da MRN, o qual o Pé-de-Pincha é parte integrante, a interação entre as instituições e as comunidades pode ajudar a superar desafios que surgem, garantindo a preservação das espécies de quelônios. "O projeto Pé-de-Pincha mostra como uma união entre conhecimento científico e saberes tradicionais gera resultados concretos na preservação ambiental. A evolução na sensibilização e educação ambiental é visível, especialmente diante de desafios como as mudanças climáticas. Mas é a vivência prática, o envolvimento direto das comunidades, que realmente faz a diferença para o sucesso da iniciativa", declarou.

FONTE: Comunicação/MRN