ÓBIDOS: Vigília Pascal foi realizada na Catedral de Sant'Ana

"Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira!"

A Vigília Pascal foi realizada na Catedral de Sant'Ana, com participação de inúmeros fies. A Celebração foi presidida pelo Bispo Dom Bernardo Johannes, acompanhado pelo Diácono Iran Araújo. A Vigília Pascal é um momento importante da Semana Santa, onde nos reunimos para celebrar a Ressurreição de Cristo e renovar a nossa fé. Durante a Celebração, o Bispo Dom Bernardo Johannes, refletiu sobre o significado da Ressurreição e a importância da fé na vida dos cristãos.

A celebração começou com a bênção do fogo, simbolizando a luz da Ressurreição que ilumina a vida dos cristãos. Eis a luz de Cristo! Eis que a a Vida venceu a morte! O Sábado Santo se situa entre os dias da Morte e da Ressurreição de Jesus. No meio da dor pela morte de Jesus, a fé e a esperança de Maria se mantiveram firmes. Nossa Mãe é a mulher de fé, que nos ensina, especialmente nesse dia, a confiar nas promessas de seu Filho.

A Vigília Pascal é a Mãe de todas as Liturgias. Na ressurreição de Cristo está a certeza de nossa salvação e a plenitude da vida. Da ressurreição de Cristo nasce nossa salvação e a vida e missão da Igreja. Na Ressurreição de Cristo está a fonte inesgotável da vida que tanto buscamos. Sejamos, pois, um povo ressuscitado.

Galeria de Fotos....



FONTE: Diocese de Óbidos - Fotos de Mauro Nayan