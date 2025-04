Sétimo Dia do Papa Francisco é Celebrado com Missa e Plantio de Ipês

No segundo domingo da Páscoa, 27 de abril, a Catedral de Sant'Ana foi o local de uma celebração especial em homenagem ao sétimo dia de sufrágio do Papa Francisco. A Santa Missa foi conduzida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, acompanhado pelo Diácono Iranilson Araújo, e contou com a presença de vários fiéis.

Durante sua homilia, Dom Bernardo Johannes lembrou do sétimo dia do sufrágio do Papa Francisco, refletindo sobre a importância da misericórdia e do cuidado com os outros. A celebração foi um momento de reflexão e oração, pedindo a bênção e proteção do Senhor.

Após a Missa, Dom Bernardo realizou o plantio de mudas de Ipê na Praça Barão do Rio Branco, em frente à Catedral de Sant'Ana, e na Matriz de São Francisco e Santa Clara, acompanhado do Padre Édson Galego. Na Matriz de São Martinho, após a Missa o Padre Leonardo Loures realizou também o plantio, em homenagem ao Papa Francisco. Esse ato simboliza a preocupação do falecido pontífice, pela Amazônia e pela Criação de Deus.

Dom Bernardo, falou que temos que ter a iniciativa de plantar mudas de árvores, que são exemplos de ações concretas que podem fazer a diferença, possamos seguir o exemplo do Papa Francisco e cuidar da criação de Deus com amor e responsabilidade.

A Prefeitura Municipal de Óbidos, através do secretário Roberto Romero, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento Rural (SEMAB), realizou a doação dos 3 ipês para esse ato concreto em homenagem ao Papa Francisco.

Dom Bernardo agradeceu a doação: “Agradecemos os Ipês e a doação de mais de 30 palmeiras para a Paróquia São Francisco e Santa Clara no período da Campanha da Fraternidade. Essa doação é um gesto de apoio e compromisso com a comunidade e o meio ambiente, um trabalho em prol a todos nós”, comentou o Bispo.

FONTE: Diocese de Óbidos – Fotos de Mauro Nayan