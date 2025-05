Secretaria de Educação de Óbidos confirma retorno das aulas na área de terra firme para o dia 2 de maio

Atividades foram suspensas por 45 dias. Planejamento para a continuidade do ano letivo foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.

Mais de 4.500 alunos matriculados em 55 escolas localizadas na área de terra firme da zona rural de Óbidos, vão retornar à sala de aula a partir da próxima sexta-feira (2/5), após 45 dias de suspensão das atividades devido os estragos em estradas e vicinais ocasionados pelo período mais intenso das chuvas que atingiram o município.

Um novo calendário de atividades para a continuidade do ano letivo foi produzido pela Coordenação Pedagógica da Semed com a participação dos diretores dos polos escolares da terra firme. O planejamento aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (CME) foi divulgado nesta quarta-feira (30) durante entrevista coletiva à imprensa concedida pela secretária de Educação, Maria Zilda Bentes.

“Em virtude de o dia primeiro [de maio]ser feriado, as aulas vão iniciar dia dois e seguem o percurso normal das aulas. Como já temos uma parte significativa das nossas estradas recuperadas, vamos retomar logo no dia dois as aulas na área de terra firme”, anunciou a secretária de Educação.

Para assegurar o cumprimento integral do calendário letivo, com o cumprimento de 200 dias letivos para os alunos, com foco no alto desempenho da educação básica devido à preparação para as avaliações externas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o planejamento prevê a realização de sábados letivos até o mês de dezembro.

“Teremos dois sábados letivos por mês. Os alunos terão aula presencial nas escolas, com a realização de atividades já previstas no planejamento de aula ou com a realização de projetos pedagógicos, sempre visando o cumprimento integral do calendário, sem perdas para os alunos”, disse Zilda.

Durante a suspensão das aulas, a Semed antecipou as férias dos servidores efetivos e reduziu a carga horária dos temporários para 100 horas. Nesse período, foram realizadas formações e oficinas pedagógicas com os profissionais que continuaram ativos nas unidades de ensino. Com essa estratégia, as aulas vão seguir sem interrupções a partir do dia 2 de maio até 23 de dezembro.

“No geral, o nosso calendário mudou. Os nossos servidores só têm quinze dias de férias em julho, mas, na terra firme, a aula vai seguir normal. No caso dos servidores efetivos que trabalham nessa área, eles também não terão os quinze dias de férias em janeiro, já que essas férias também já foram antecipadas. O plano para o ano que vem é que as aulas nas áreas de várzea e terra firme iniciem em janeiro, só estamos analisando ainda para definir qual a data de janeiro para o retorno das aulas nessas duas áreas”, explicou a secretária.

Logística e ensino híbrido

Para a retomada das aulas na próxima sexta-feira, o Setor de Merenda Escolar da Semed trabalhou nos últimos dias para abastecer as escolas, seguindo as orientações do cardápio definido pela equipe de nutricionistas, levando em consideração a realidade de cada escola.

As rotas do transporte escolar também já vão estar operando, onde é possível o tráfego de ônibus, no entanto, há polos escolares que vão precisar atender alguns alunos por meio do ensino híbrido, já que ainda existem casos onde o tráfego de veículos ainda não é possível.

“Aquela criança que mora onde o trabalho de recuperação do ramal ainda não foi realizado e a entrada do veículo não é possível, nós vamos retomar as atividades de maneira híbrida. A escola vai tirar um dia da semana para enviar os professores até a comunidade onde aquele aluno está. Lá vamos desenvolver as atividades. Nos dias em que o professor não for à comunidade, o aluno vai receber as atividades, fazer os exercícios e as leituras indicadas em casa e depois o professor vai acompanhar, orientando, explicando e fazendo as correções. Essa foi uma estratégia montada em conjunto com todos os diretores para poder os nossos alunos não ficarem sem atendimento e cumprirem os duzentos dias letivos”, detalhou.

Todas as mudanças no cronograma de atividades e as metodologias definidas para a continuidade das aulas na terra firme estão contidas em uma Nota Técnica encaminhada para o conhecimento do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e o Conselho Municipal de Educação.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos