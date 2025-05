Diocese de Óbidos realiza Encontro da PASCOM e elege nova Coordenação

Entre os dias 25 e 27 de abril, de 2025, a Diocese de Óbidos realizou, no Centro de Formação Dom Floriano, o Encontro da PASCOM 2025. Com o tema “A Comunicação a Serviço da Evangelização – Um serviço indispensável”, o evento reuniu agentes das Paróquias e da Área Missionária para momentos de formação, espiritualidade e planejamento.

Este foi o segundo encontro da Pastoral da Comunicação (PASCOM) em 2025, sendo o primeiro realizado de forma virtual. Desta vez, a programação presencial contou com a participação especial da jornalista Vívian Marler, assessora de comunicação do Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Com mais de 30 anos de experiência em comunicação institucional, Vívian compartilhou sua trajetória desde a juventude nas escolas Salesianas, em Manaus, até sua atuação atual na CNBB nos estados do Pará e Amapá.

Durante sua assessoria, Vívian abordou de forma profunda o papel da comunicação como ferramenta essencial para a evangelização, destacando a importância do diálogo, da capacitação e da promoção da comunhão entre os diversos agentes pastorais. Segundo ela, comunicar o Evangelho vai além da técnica; é um ato de amor que constrói uma cultura de solidariedade e esperança.

O encontro também foi marcado pela eleição da nova coordenação diocesana da PASCOM, que terá como coordenador Kairo Húdson, secretário Enzo Carvalho e assessora Irmã Márcia de Assis.

No encerramento, Dom Bernardo Johannes, Bispo da Diocese, expressou sua gratidão pela participação ativa dos jovens e agentes pastorais, destacando a importância da união e do empenho na missão evangelizadora. "Devemos ser uma centelha de esperança, propagando a boa nova com alegria e compromisso", afirmou o bispo.

O evento foi também um espaço de confraternização e planejamento de futuras ações da PASCOM. Os participantes retornam às suas comunidades motivados a colocar em prática os aprendizados, fortalecendo a comunicação a serviço do Evangelho no coração da Amazônia.

www.obidos.net.br - Informações Diocese de Óbidos e Fotos Mauro Nayan