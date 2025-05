UFOPA-Óbidos promove exibição do documentário “Conto de um Cantador”

O Projeto Arte, Cultura e Educação na Comunidade, realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), promoveu mais uma edição do Cine Cultura com a exibição do documentário Conto de um Cantador, no Mini Auditório da UFOPA, Campus Óbidos.

A sessão contou com a participação especial do escritor e músico obidense Eduardo Dias, que compartilhou com o público suas experiências e inspirações por trás da obra. O debate foi mediado pelo Me. Rômulo Viana, que conduziu uma enriquecedora conversa após a exibição.

O documentário apresenta aspectos da vida artística do poeta, cantor e compositor obidense Eduardo Henrique Chaves Dias. Durante o evento, alunos do campus declamaram poesias da obra de Eduardo Dias, e o artista presenteou o público interpretando algumas de suas músicas, além de canções de poetas como Ruy Barata.

“Em nome da coordenação do projeto, agradecemos a participação do artista e a presença do público presente”, destacou Rômulo Viana, organizador do evento.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7880-ufopa-obidos-promove-exibicao-do-documentario-conto-de-um-cantador#sigProIdbee90e024f View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br