Os Jaraquis Estão Chegando – Temporada do Peixe Símbolo agita Óbidos

ÓBIDOS, PA – Nesta quarta-feira, dia 06, a movimentação no porto de Óbidos já anunciava o que muitos esperavam: os Jaraquis começaram a chegar! Com o início da piracema, a cidade Presépio vê os primeiros sinais da fartura que se aproxima, quando os cardumes sobem o majestoso Rio Amazonas e atraem pescadores e consumidores para o tradicional cenário do cais obidense.

A cena é típica desta época do ano: canoas repletas de Jaraquis chegando ao porto, cercadas por moradores ansiosos para garantir sua porção de um dos peixes mais apreciados da região. A cambada, com cinco unidades, estava sendo vendida a R$ 20,00. Embora o preço ainda esteja elevado, os pescadores garantem que deve baixar em breve, à medida que o volume de peixe aumentar com o auge da piracema.

Segundo relatos colhidos entre os pescadores locais, a piracema ainda está no início. Quando atingir seu ápice, é comum ver pescadores alinhados no Rio Amazonas, jogando suas redes ao rio e recolhendo carregadas de Jaraquis. Um verdadeiro espetáculo que combina tradição, sustento e cultura.

A expectativa é grande também para o Festival do Jaraqui, evento tradicional promovido pela Associação Cultural Obidense – ACOB, que ocorre anualmente no primeiro final de semana de junho. Embora a data oficial ainda não tenha sido divulgada, a cidade já se prepara para celebrar a abundância e a importância desse peixe tão simbólico.

A história do Jaraqui em Óbidos vai além da culinária. O saudoso Hugo Ferrari, quando vereador, foi o responsável pela lei que instituiu o Jaraqui como o “Peixe Símbolo de Óbidos”. Já o Festival do Jaraqui nasceu da iniciativa da Professora Idaliana Marinho de Azevedo, que idealizou o evento durante sua gestão na ACOB, valorizando ainda mais a identidade cultural da cidade.

E haja Jaraqui! Frito, assado, em escabeche ou na caldeirada, servido com farinha, limão e sal, ele conquista todos os paladares. Não é por acaso que o Jaraqui é símbolo não só da culinária, mas também do orgulho e da tradição do povo obidense.

Prepare sua tarrafa, rede de pesca e o apetite – os Jaraquis estão chegando!

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7888-os-jaraquis-estao-chegando-temporada-do-peixe-simbolo-agita-obidos#sigProIdfbee7bf1f8 View the embedded image gallery online at:

Por João Canto

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade e Podaliro Neto