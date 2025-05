Cardeal Robert Francis Prevost é eleito Papa Leão XIV

A Igreja Católica celebrou nesta quinta-feira, dia 08, a eleição do novo Papa, o 267º sucessor de São Pedro, após a morte do Papa Francisco em 21 de abril. Em um conclave que durou dois dias, os 133 cardeais eleitores reunidos na Capela Sistina escolheram o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que adotou o nome papal Leão XIV. A fumaça branca, sinal da eleição, foi avistada às 18h28 (horário de Brasília), seguida pelo anúncio oficial do cardeal protodiácono Dominique Mamberti desde a Loggia das Bênçãos da Basílica de São Pedro.

Um Novo Líder para a Igreja

Robert Francis Prevost, de 69 anos, nasceu em Chicago, Estados Unidos, e é membro da Ordem de Santo Agostinho. Antes de sua eleição, ele servia como prefeito do Dicastério para os Bispos, uma posição de destaque na Cúria Romana, nomeado pelo Papa Francisco em 2023. Conhecido por sua abordagem pastoral e compromisso com a justiça social, Prevost traz uma perspectiva global, com vasta experiência missionária na América Latina, especialmente no Peru, onde trabalhou por décadas.

A escolha do nome Leão XIV é vista como uma homenagem ao Papa Leão XIII (1878-1903), cuja encíclica Rerum Novarum marcou a Doutrina Social da Igreja, abordando questões de desigualdade e direitos dos trabalhadores. Analistas sugerem que o novo Papa pode buscar continuar o legado de Francisco, com ênfase na inclusão, diálogo inter-religioso e atenção às periferias, enquanto enfrenta desafios como a secularização e a unidade interna da Igreja.

O Conclave e a Eleição

O conclave começou na tarde de 7 de maio, após a Missa Pro Eligendo Romano Pontifice, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re na Basílica de São Pedro. No primeiro dia, a fumaça preta às 21h indicou que nenhum candidato havia alcançado os 77 votos necessários. A votação prosseguiu na manhã seguinte, culminando na fumaça branca que trouxe alegria aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

Após a eleição, Prevost aceitou o papado na “Sala das Lágrimas” e escolheu suas vestes papais. Seu primeiro ato como Papa Leão XIV foi aparecer na varanda da Basílica, onde saudou a multidão com palavras de unidade: “Queridos irmãos e irmãs, caminhemos juntos na esperança que não decepciona”, ecoando o tema do Jubileu de 2025, iniciado por Francisco.

Reações e Expectativas

A eleição de um norte-americano, a primeira na história da Igreja, gerou reações mistas. Enquanto alguns celebram a escolha como um sinal de renovação, outros expressam curiosidade sobre como Leão XIV lidará com as tensões geopolíticas e as expectativas de uma Igreja global. No X, fiéis e comentaristas destacaram a rapidez do conclave e a escolha de um nome que remete à justiça social, com muitos esperando um papado marcado por reformas pastorais.

O Papa Leão XIV deve iniciar seu pontificado oficialmente com a Missa de Inauguração nos próximos dias, um evento que reunirá líderes mundiais e fiéis no Vaticano. A Igreja agora olha para o futuro, confiante de que o novo Pontífice guiará os católicos em um mundo de rápidas transformações.

Fonte: Vatican News