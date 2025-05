SEMCUT realiza cadastro de artistas e entidades que atuam em Óbidos

Período de inscrição: dia 28 de abril e seguem até 11 de maio de 2025.

Com a efetivação da Lei Nº 5.944 em maio de 2024, que criou o Fundo Municipal de Cultura de Óbidos (FMCO), para assegurar o financiamento de políticas públicas, por meio de incentivo a projetos realizados por pessoas físicas e jurídicas que atuam nos diversos segmentos culturais no município, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), iniciou o levantamento detalhado dos fazedores de cultura por meio do Cadastro Municipal de Artistas (CMA), e do Cadastro Municipal de Entidades de Natureza Cultural (CEC), que começaram a ser realizados no dia 28 de abril e seguem até 11 de maio.

O chamado Cadastro Cultural Obidense (CCO) é destinado para todos os fazedores de cultura que estejam ativos nas áreas de dança, artesanato, artes plásticas, música, teatro, cultura afrodescendente, gastronomia, audiovisual, literatura, grupos folclóricos, folias, ou seja, todos que contribuem para manter viva e pujante as manifestações culturais do município de Óbidos.

