Receita Federal libera consulta ao maior lote de Restituição do IR 2025

A Receita Federal abriu nesta sexta-feira (23), às 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, marcando o maior valor já pago na história, totalizando R$ 11 bilhões. Este lote contempla 6.257.108 restituições, destinadas exclusivamente a contribuintes prioritários e restituições residuais de anos anteriores. O pagamento será creditado em 30 de maio, em alusão ao Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado em 25 de maio.

Do montante, R$ 7,8 bilhões serão direcionados a grupos prioritários: 240.081 idosos acima de 80 anos, 2.346.445 contribuintes entre 60 e 79 anos, 199.338 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e 1.096.168 professores, cuja maior fonte de renda é o magistério. Além disso, 2.375.076 restituições serão pagas a contribuintes não prioritários que optaram pela declaração pré-preenchida e pela restituição via PIX, agilizando o processo.

Para consultar a restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e selecionar "Consultar a Restituição". A plataforma oferece consulta simplificada ou completa via e-CAC, onde é possível verificar pendências e retificar a declaração, se necessário.

A Receita reforça que os pagamentos são realizados apenas em contas bancárias do titular, com rotinas de segurança para evitar erros. Caso a restituição não seja resgatada em até um ano, o contribuinte deverá solicitá-la pelo Portal e-CAC, no menu "Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária". A iniciativa reflete o compromisso da Receita com a eficiência e o respeito ao contribuinte.

www.obidos.net.br - Informações Receita Federal