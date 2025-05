Banda Kairós Celebra 13 Anos com culto especial na Igreja Assembleia de Deus em Óbidos

Na noite desta quinta-feira, 22 de maio de 2025, a Igreja Assembleia de Deus, em Óbidos, foi palco de um culto em ação de graças pela comemoração dos 13 anos da Banda Kairós. O grupo, conhecido por sua atuação na evangelização por meio da música no templo central da igreja, reuniu fiéis e admiradores em um momento de gratidão, louvor e comunhão.

O evento contou com a presença de grandes líderes da Assembleia de Deus, como o pastor Rivelino Ribeiro, o deputado estadual Josué Paiva e o renomado cantor gospel Gerson Rufino, que abrilhantaram a celebração. A representação do governo municipal ficou a cargo do vice-prefeito Jalico Aquino, que destacou o compromisso com a laicidade do município e reconheceu o relevante trabalho de evangelização realizado pela Banda Kairós em parceria com a Assembleia de Deus.

A Banda Kairós, ao longo de seus 13 anos, tem se mantido firme em sua missão de propagar a mensagem do evangelho através da música, impactando gerações e fortalecendo a fé de seus ouvintes. A comemoração foi marcada por momentos de reflexão e louvor, reforçando a união e o propósito do grupo em sua trajetória.

Galeria de Fotos...



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7934-banda-kairos-celebra-13-anos-com-culto-especial-na-igreja-assembleia-de-deus-em-obidos#sigProIdc59e21a041 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - FONTE: Comunicação/PMO