Bases Fluviais Candiru e Antônio Lemos reforçam combate ao Tráfico nos Rios do Pará

As Bases Fluviais Integradas de Segurança Pública do Pará têm se consolidado como uma estratégia eficaz no combate ao tráfico de drogas na Amazônia. Com duas bases em operação – “Antônio Lemos”, em Breves, e “Candiru”, no Estreito de Óbidos – e uma terceira em construção em Abaetetuba, o estado registrou resultados expressivos.

Entre 1º de janeiro e 23 de maio de 2025, foram apreendidas mais de 1,7 tonelada de drogas, além de 850 kg de papel picado impregnado com cocaína (em perícia), 770 kg de pescado ilegal e 470 m³ de madeira extraída ilegalmente. As operações também resultaram em 13 prisões em flagrante, 11 mandados judiciais cumpridos, 6 armas de fogo, 5 celulares, 5 veículos recuperados e 2 embarcações apreendidas.

As bases realizaram 781 abordagens a embarcações e 37.426 a pessoas, destacando-se pela eficiência em interceptar ilícitos quase diariamente. O governador Helder Barbalho, em coletiva na última quinta-feira (22), elogiou o trabalho das equipes: “As bases fluviais têm cumprido um papel crucial na apreensão de entorpecentes, com resultados efetivos em Óbidos e Breves”. Ele destacou a escolha estratégica das localizações, baseada em análises de inteligência que priorizam rotas do tráfico e áreas de difícil acesso, desarticulando operações criminosas que utilizam os rios amazônicos como corredores para o tráfico nacional e internacional.

Base Fluvial Antonio Lemos, Breves

No último fim de semana, ações reforçaram a eficácia das bases. No sábado (24), durante fiscalização à embarcação “Monte Cristo II”, entre Manaus e Alenquer, agentes da Base Candiru identificaram adulterações em um automóvel e uma motocicleta, que foram apreendidos. No domingo (25), na embarcação “Itapereba”, no trajeto Manaus–Belém, um passageiro com mandado de prisão por roubo foi detido e encaminhado à Justiça.

As bases operam como postos avançados equipados com drones, sonar, lanchas rápidas e cães farejadores, essenciais para localizar drogas em locais de difícil acesso. O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, explicou: “As bases foram instaladas em pontos estratégicos com base em levantamentos de inteligência, permitindo ações integradas para coibir crimes, especialmente o tráfico de entorpecentes que utiliza os rios como rota”.

A terceira base, no Baixo Tocantins, está com 69% de sua construção concluída em Icoaraci, Belém, e será instalada no Furo do Capim, em Abaetetuba, próximo à Vila do Conde, um ponto crítico para o tráfico internacional. Com investimento de R$ 10 milhões, a nova base ampliará o cerco às rotas fluviais, reforçando a segurança antes que cargas ilegais alcancem grandes centros ou portos de exportação. A entrega está prevista para este semestre, consolidando o Pará como referência no combate ao crime nos rios da Amazônia.

