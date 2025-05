Imagem peregrina de Senhora Sant’Ana continua visitando famílias obidenses em Macapá

A imagem peregrina de Senhora Sant’Ana, padroeira de Óbidos, iniciou sua jornada no dia 11 de maio, partindo de Óbidos com destino a Santarém. No dia 21 do mesmo mês, chegou a Macapá, onde tem visitado as residências de famílias obidenses que vivem na capital amapaense, levando bênçãos e emoção aos devotos.

Segundo a coordenação responsável pela peregrinação em Macapá, as famílias que tiveram a honra de receber a imagem em suas casas incluem: Cleane Gomes, Dalcy e Nunes, Nilce Mousinho, Eulice e Alacid (da empresa Dumond Engenharia), Auxiliadora, Gabriele, Marlice, João e Marcia, Cleidiani Gomes, Raimunda e Janari, entre outras. A presença da padroeira foi marcada por momentos de grande alegria e espiritualidade, emocionando todos os que participaram.

Fotos cedidas pela coordenação da peregrinação mostram a imagem de Senhora Sant’Ana em algumas das residências visitadas, registrando a devoção e o carinho dos obidenses pela sua padroeira. A peregrinação em Macapá será encerrada no dia 29 de maio, e a imagem seguirá para Belém e, posteriormente, para Manaus, continuando sua missão de levar fé e união às comunidades.

Galeria de Fotos



www.obidos.net.br Fotos Cedidas pela Coordenação da Peregrinação em Macapá