Óbidos Celebra o Jubileu das Crianças na Catedral de Sant’Ana

ÓBIDOS, 25 de maio de 2025 — A cidade de Óbidos viveu um momento de profunda espiritualidade e alegria neste domingo, com a celebração do Jubileu das Crianças, realizada na Catedral de Sant’Ana. O evento reuniu centenas de crianças da Primeira Eucaristia, familiares e fiéis de toda a comunidade católica, em uma demonstração de fé e renovação espiritual.

A programação começou às 17h30 com uma catequese jubilar, voltada especialmente para os pequenos, que puderam refletir sobre o significado do jubileu e a importância da presença de Deus em suas vidas. Em seguida, às 18h, os participantes seguiram em uma caminhada com Maria, expressando sua devoção à Mãe de Jesus. O ponto alto da celebração foi a Santa Missa, presidida pelo Padre Adalberto Santos, às 18h30.

O tema do evento, "Deixem vir as crianças até mim!", inspirou todas as atividades do dia, reforçando o lugar especial que as crianças ocupam no coração da Igreja e na vivência da fé cristã.

O Jubileu das Crianças é uma celebração inserida na tradição do Ano Jubilar, um tempo especial instituído pela Igreja para promover a conversão, o perdão e a renovação espiritual. Voltado especificamente para as crianças, este jubileu busca fortalecer a caminhada de fé das novas gerações, incentivando valores como o amor, a partilha e a presença de Deus no dia a dia.

A celebração em Óbidos não apenas renovou a fé dos pequenos, mas também fortaleceu os laços da comunidade em torno dos princípios cristãos. Um dia marcado por emoção, espiritualidade e esperança no futuro da Igreja.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade