Imagem Peregrina de Sant’Ana chega a Belém no dia 30 de maio

A imagem peregrina de Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses, chegará à cidade de Belém do Pará na próxima qsexta-feira, dia 30 de maio, dando continuidade ao seu trajeto de fé e devoção que já passou por diversas cidades da região Norte.

Antes de sua chegada à capital paraense, a imagem esteve em Santarém e atualmente está em Macapá (AP), onde se despede no dia 29 de maio, quarta-feira. Como parte da homenagem, os obidenses que residem na capital amapaense realizaram neste domingo, 25 de maio, uma programação especial com missa, almoço, leilão e bingo em honra à Santa.

Em Belém, os devotos já preparam uma calorosa recepção. A programação começa na sexta-feira (30), com uma missa às 18h30 na Igreja da Santíssima Trindade. No dia seguinte, 31 de maio, a imagem inicia a peregrinação pelas casas dos obidenses residentes na capital paraense.

De acordo com a Coordenação da Peregrinação em Belém, A Missa de Encerramento está previsto para o dia 13 de junho, na Igreja de Lourdes às 18h. Em seguida, no salão da igreja, haverá um momento de confraternização com lanche partilhado, bingos e leilões.

Após a programação em Belém, a imagem seguirá viagem para Manaus (AM) e, por fim, retornará à cidade de Óbidos no dia 4 de julho, onde os fiéis aguardam com entusiasmo o início da tradicional Festividade de Senhora Sant’Ana, que ocorre de 13 a 26 de julho, começando com o Círio Fluvial e encerrando com a grande celebração no dia da padroeira.

A peregrinação reforça a fé e a união dos obidenses espalhados pela região, mantendo viva uma tradição centenária que celebra a padroeira com devoção e amor.

