SEMAB promove Curso de Filetagem e Desossa de Peixe em Óbidos

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) de Óbidos promoverá, entre os dias 16 e 20 de junho de 2025, o Curso de Filetagem e Desossa de Peixe. A ação é realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e terá carga horária total de 20 horas. A capacitação é voltada principalmente para agricultores, pescadores artesanais e extrativistas do município.

Com foco no aprimoramento de técnicas práticas de beneficiamento de pescado, o curso visa qualificar a população obidense para o mercado de trabalho, incentivando a geração de renda e o empreendedorismo local. Segundo o secretário da SEMAB, Roberto Romero, a iniciativa integra as políticas públicas da Prefeitura de Óbidos voltadas ao desenvolvimento rural e à valorização de produtos com alto padrão de higienização e apresentação.

“O curso atende a uma demanda crescente por alimentos mais bem preparados e seguros, como exigem programas como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), além do próprio mercado consumidor local. Quem se qualificar poderá aproveitar essa oportunidade para atuar em um nicho que só tende a crescer”, destacou Romero.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na sede da SEMAB, localizada na Rua Almirante Barroso, s/n, próximo à Delegacia. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Não perca essa chance de se capacitar e contribuir para o fortalecimento econômico de Óbidos por meio do aproveitamento sustentável dos recursos pesqueiros locais.

