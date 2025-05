Festividade de Santa Maria Celebra 4º Dia com Procissão, Missa e atividades culturais

Com o tema “O Senhor Fez Conhecer Seu Poder Salvador”, a Festividade de Santa Maria, em sua quarta noite, realizada nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, reuniu fiéis e visitantes em uma programação marcada por espiritualidade e animação cultural.

O evento, que segue encantando a comunidade, teve início com uma procissão que partiu da residência do casal Rosa e Valdemar Amaral. Dezenas de fiéis acompanharam o cortejo, que percorreu as ruas Tv. Dr. Machado, Rua Deputado Raimundo Chaves, Tv. Eloy Simões e Praça de Sant'Ana, culminando na Catedral de Sant'Ana. Na catedral, a missa diária foi presidida pelo Padre Leonardo, da comunidade de Santa Terezinha, reforçando o clima de reflexão e devoção.

Após a celebração, as atividades culturais tomaram conta do Cliper de Sant’Ana, com destaque para a apresentação do Cantor Rosinaldo Cardoso, que animou o público presente. A noite também contou com um uma competição de Karaokê, comandada por Marcos Cantuária, onde diversos concorrentes se apresentaram, trazendo alegria e entusiasmo ao evento. Encerrando as festividades do dia, houve leilões e bingos, que reuniram a comunidade em momentos de confraternização.

A Festividade de Santa Maria segue com sua programação, unindo fé, cultura e solidariedade, e promete mais momentos marcantes nos próximos dias.

