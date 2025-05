Procissão do Círio marca o início da Festividade de Santa Maria em Óbidos

ÓBIDOS (PA) – Com fé, devoção e participação popular, teve início na segunda-feira, 26 de maio, de 2025, a tradicional Festividade de Santa Maria, realizada no Bairro do Centro, em Óbidos. A celebração, que segue até o dia 31 de maio de 2024, é organizada pelo Conselho Pastoral Comunitário de Santa Maria e neste ano tem como tema: “Com Santa Maria, Somos Peregrinos da Esperança”.

A abertura oficial foi marcada pelo emocionante Círio de Santa Maria 2025, que reuniu os fiéis em uma procissão que saiu do Centro Comunitário de Santa Maria às 19h30, acompanhada pela Congregação Mariana. O cortejo percorreu as principais vias do bairro — Travessa Bom Jesus, Rua Justo Chermont, Travessa Eloy Simões e Praça de Sant’Ana — até chegar à Catedral de Sant’Ana. Lá, foi celebrada a Santa Missa presidida por Dom Bernardo, dando início às festividades religiosas.

Após a missa, os participantes seguiram para o Cliper de Sant’Ana, onde a programação seguiu com um jantar comunitário, seguido de leilão e bingo, promovendo momentos de confraternização e alegria. A noite também contou com apresentação cultural do artista Zaqueu Magalhães, encantando o público com muita música.

Durante toda a semana, os visitantes poderão desfrutar de um variado cardápio preparado especialmente para a festividade, além de uma programação repleta de atrações culturais e religiosas, fortalecendo a fé e o espírito comunitário entre os obidenses.

O encerramento acontecerá na sexta-feira, 31 de maio, a partir das 18h, com uma carreata da imagem de Santa Maria, que percorrerá comunidades e paróquias de Óbidos. A programação se concluirá de forma solene com a Coroação de Nossa Senhora na Catedral de Sant’Ana, marcando o fim de uma semana intensa de devoção, fé e celebração à padroeira do bairro.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade