ÓBIDOS: Festividade de Santa Maria teve prosseguimento com procissão, missa e atividades culturais

Nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, a Festividade de Santa Maria, realizada no Bairro Centro, em Óbidos, teve prosseguimento com uma vibrante programação. As atividades tiveram início com a tradicional procissão, que partiu da residência da Sra. Nilza Mousinho. Dezenas de fiéis acompanharam o cortejo, que percorreu as ruas Maria do Carmo Bentes, Avenida Dr. Corrêa Pinto, Rua Marcos Rodrigues de Souza, Travessa Eloy Simões e Praça de Sant'Ana, até chegar à Catedral de Sant'Ana.

Na Catedral, foi realizada uma missa solene celebrada pelo Padre Adalberto Santos, reunindo a comunidade em um momento de fé e devoção. Após a cerimônia religiosa, a programação seguiu no Cliper de Sant'Ana, com apresentações culturais, leilões e o tradicional Bingo, que animaram os presentes.

A Festividade de Santa Maria chega ao seu encerramento no dia 31 de maio, com uma carreata, seguida de missa e a coroação de Santa Maria, ambos realizados na Catedral de Sant'Ana. As celebrações serão finalizadas com a tradicional programação de encerramento no Cliper de Sant'Ana, prometendo reunir a comunidade para mais um momento de confraternização e espiritualidade.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7943-obidos-festividade-de-santa-maria-teve-prosseguimento-com-procissao-missa-e-atividades-culturais#sigProId08a4e22cf7 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade