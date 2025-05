Iniciativa oferece 100 bolsas de graduação EaD gratuitas para pessoas com TEA e mães de crianças autistas

A ação é da Companhia Ser Educacional, por meio dos projetos Novas Histórias e Mãe Esperança

A Ser Educacional (B3 SEER3) - mantenedora das marcas UNINASSAU, UNAMA e UNIFAEL – publicou o edital que oferta 100 bolsas de graduação EaD gratuitas para pessoas com TEA e mães de crianças autistas. As inscrições iniciam no dia 26 de maio e seguem até o dia 06 de junho de 2025. O edital com todas as informações pode ser conferido no site da Companhia http://sereduc.com/1nNQPM.

A iniciativa faz parte dos projetos “Novas Histórias” e “Mãe Esperança”, ambos do Programa EaD Social. O intuito da ação é ajudar as pessoas autistas e mães de crianças neurodivergentes a ingressarem no ensino superior, tendo novas oportunidades.

O total de vagas está dividido entre as Instituições de Ensino Superior que integram a Ser Educacional. Desta forma, em cada projeto, foram destinadas 25 vagas para a UNINASSAU, 15 para a UNAMA e 10 para UNIFAEL. Alguns dos cursos de graduação elegíveis são Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Aeronáuticas, Ciências Contábeis, Engenharias, Letras, Pedagogia, Serviço Social, entre outros. Para mais informações, acesse o edital.

“Essa é uma demonstração do nosso compromisso em tornar o ensino superior mais acessível e inclusivo. A flexibilidade do ensino a distância pode ser valiosa para esses públicos, permitindo que conciliem seus estudos com outras responsabilidades e necessidades. Já a diversidade dos cursos oferecidos reflete nosso esforço em atender a uma ampla gama de interesses. Somos uma empresa que não apenas educa, mas também se engaja ativamente com as demandas da sociedade”, afirma Jânyo Diniz, CEO da Companhia Ser Educacional.

A primeira etapa do processo seletivo consiste em uma pré-seleção para apresentação de documentações. Na segunda fase do processo seletivo, as pessoas serão contatadas para orientações detalhadas sobre a inscrição no site e a realização de uma redação.

“Essa iniciativa nasce do nosso compromisso de promover a inclusão e oferecer oportunidades transformadoras para quem mais precisa. Sabemos dos desafios enfrentados pelas pessoas com Transtorno do Espectro Autista e pelas mães que dedicam suas vidas ao cuidado de seus filhos neurodivergentes. Acreditamos que a educação é um pilar fundamental para os desenvolvimentos pessoal e profissional e a conquista de uma vida com mais autonomia e novas perspectivas”, explica Adriane Mendes, gerente de Governança e Social do Ser Educacional.

O Programa EaD Social tem o objetivo de promover bolsas de graduação e pós-graduação na modalidade de Ensino a Distância para públicos em situação de vulnerabilidade social e econômica. Confira o calendário da iniciativa:

Abertura do edital: 20/05;

Inscrições: 26/05 a 06/06;

Pré-seleção: 09/06 a 13/06;

Resultado da pré-seleção: 16/06.

Sobre o Mãe Esperança

Ele foi criado para levar qualificação profissional por meio da doação de bolsas de graduação e pós-graduação na modalidade de Ensino a Distância (EaD) para mães de filhos com autismo, já que a maioria delas têm dificuldades em frequentar aulas presenciais.

Sobre o Novas Histórias

O projeto foi criado para oferecer bolsas de graduação EaD para pessoas com TEA, propiciando as condições necessárias para eliminar as barreiras de acesso à educação, promovendo sua formação integral com vistas à autonomia e independência.

Por: Henrique Brito