ÓBIDOS: Festividade de Santa Maria chega ao terceiro dia de celebração

ÓBIDOS (PA) – A Festividade de Santa Maria entrou em seu terceiro dia nesta quarta-feira, 28 de maio, com uma programação religiosa, cultural e de integração comunitária. O evento, que já é tradição no calendário religioso da cidade, reuniu dezenas de fiéis que participaram da procissão saindo da residência do casal Shirley e Fernando Amaral.

O cortejo religioso percorreu as ruas Justo Chermont, Travessa Rui Barbosa, Rua Deputado Raimundo Chaves, Travessa Eloy Simões e a Praça de Sant’Ana, encerrando o trajeto na Catedral de Sant’Ana. No templo, os devotos participaram da celebração eucarística conduzida pelo Padre Domingos, que destacou em sua homilia a importância da devoção mariana e o fortalecimento da fé através da comunidade.

Após a missa, os participantes seguiram para o Cliper de Sant’Ana, onde aconteceu a tradicional noite cultural. A programação contou com a apresentação da Quadrilha Coração Junino, que encantou o público com sua coreografia e figurino típicos, além do show intimista de Dhiney Lopes, com voz e violão.

A noite seguiu animada com os tradicionais leilões e o esperado bingo, que distribuiu diversos prêmios aos participantes. Os presentes também puderam saborear um jantar com um buffet variado, preparado especialmente para acolher os visitantes e moradores que prestigiaram mais um dia da festividade.

A Festividade de Santa Maria segue nos próximos dias com mais atrações religiosas e culturais, reforçando a importância da tradição e da fé para a comunidade obidense.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade