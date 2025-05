Vai uma pupunha aí? Fruto reúne sabor regional e saúde no mesmo prato

Nutricionista destaca os benefícios e dá dicas sobre como aproveitar a safra com equilíbrio e criatividade

Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, a pupunha cozida com café é uma paixão declarada do povo paraense. Para além de sabor, essa iguaria regional é também uma aliada da saúde — desde que consumida com consciência. No Pará, a safra desse fruto ocorre entre os meses de janeiro e abril. Mas, de acordo com Associação dos Produtores Rurais de Santarém (Aprusan), em 2025, será possível encontrá-lo pelas feiras e mercados até o mês de junho.

A nutricionista e docente do curso de Nutrição da UNAMA Santarém, Ádrea Moreira, destaca os benefícios e cuidados no consumo. “O sabor é o que mais encanta a população amazônida e os visitantes, principalmente pelo teor de gordura. Quanto mais gorda, mais saborosa e rica em betacarotenos”, destaca.

Um fruto pequeno, mas poderoso

A pupunha é rica em fibras, o que ajuda no funcionamento do intestino. Também é fonte de carotenoides — precursores da vitamina A — além de vitamina C, cálcio e fósforo. “Esses nutrientes fortalecem a imunidade e melhoram a saúde da pele, dos olhos e cabelos”, explica Ádrea.

Apesar de ser bastante calórica, ela não precisa ser excluída da dieta de quem está tentando emagrecer. “A pupunha deve ser consumida com moderação devido aos outros benefícios que traz à saúde de quem está em fase de emagrecimento”, orienta.

Como preparar e quanto consumir?

"A pupunha deve ser consumida cozida para auxiliar na absorção dos nutrientes disponíveis. Quando crua, ela tem substâncias irritantes do trato digestivo, as quais podem causar desconforto e mal-estar”, alerta a nutricionista.

Sobre a quantidade ideal, Ádrea explica que não há uma regra única. “A pupunha deve ser consumida em quantidades de acordo com a idade, o estado de saúde e as condições específicas de cada pessoa”.

Pessoas com diabetes podem ingerir o fruto, mas com moderação. "Já quem tem problemas renais deve evitar devido ao teor de oxalato de cálcio, que pode contribuir para formar cálculos renais ou agravar a condição do paciente”, explica.

Criatividade na cozinha

Além do tradicional preparo cozido, há várias formas de incorporar a pupunha no dia a dia. “Ela pode substituir o pão com café, ser incluída nas grandes refeições como parte de um prato ou acompanhamento e servir de lanche, consumida cozida em água e sal ou acrescida de recheios doces ou salgados. Também é feita farinha para trabalhar massas e outras preparações”, sugere Ádrea.

Para quem quer aproveitar a safra da pupunha com saúde e consciência, a nutricionista deixa um recado. “Vamos aproveitar ao máximo a biodiversidade de frutos amazônicos de acordo com a sazonalidade”.

POR: Henrique Britto