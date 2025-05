Imagem Peregrina de Senhora Sant’Ana se despede de Macapá e segue para Belém

Macapá, capital do Amapá, despediu-se nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, da imagem peregrina de Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses. A cidade, que abriga uma significativa comunidade de obidenses, viveu momentos de fé e união durante a passagem da imagem, que chegou a Macapá no dia 21 de maio. Durante esse período, a peregrinação percorreu diversas residências de devotos, fortalecendo os laços entre os conterrâneos que residem na capital amapaense.

O encerramento da visita foi marcado por uma missa realizada no Santuário Nossa Senhora de Fátima, reunindo a colônia obidense e amigos devotos de Senhora Sant’Ana. A celebração destacou a importância da peregrinação, que aproximou ainda mais a comunidade e renovou a devoção à padroeira. Para muitos obidenses que não visitam Óbidos há anos, a presença da imagem foi uma oportunidade especial de reconexão com sua fé e raízes.

“Nós Obidenses que residimos em Macapá, agradecemos a Deus por mais um ano que Sant Ana veio nos visitar em Macapá. Viva Sant´Ana!”, comentou Dona Antônia uma das Coordenadoras da Peregrinação em Macapá.

A imagem de Senhora Sant’Ana seguirá agora para Belém do Pará, onde será recepcionada na sexta-feira, 30 de maio, com uma missa na Igreja da Santíssima Trindade, às 18h30. A comunidade obidense na capital paraense já se prepara para acolher a padroeira com grande entusiasmo.

