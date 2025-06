CURIMATÁ: O peixe brasileiro que virou estrela no exterior

Peixe típico dos rios brasileiros conquista mercados no exterior e valoriza a piscicultura nacional.

O brasileiríssimo curimatá — também chamado de curimba, curimbatá ou papa-terra — está bombando lá fora. Só no primeiro trimestre de 2025, as exportações desse peixe cresceram incríveis 333%, movimentando US$ 580 mil, segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).

É isso mesmo: um peixe que até pouco tempo atrás era mais conhecido no interiorzão do Brasil agora caiu no gosto de consumidores no mundo inteiro. E mais: virou destaque entre as espécies nativas cultivadas no país, que, aliás, bateu recorde no setor — US$ 18,5 milhões exportados no período, um salto de 112% em relação a 2024.

Quem é esse tal de curimatá?

Estamos falando de um peixe de água doce, com corpo alongado e prateado, que vive em grandes bacias hidrográficas como Amazonas, São Francisco, Tocantins-Araguaia e Prata.

Segundo o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, essas ações vêm ajudando o setor a crescer de forma sustentável.

E como anda a piscicultura brasileira?

A todo vapor! No primeiro trimestre de 2025, o Brasil exportou 3.938 toneladas de pescado cultivado — quase o dobro do volume de 2024.

A tilápia ainda lidera com folga, respondendo por 92% do valor exportado (US$ 17 milhões). Mas as nativas, como o curimatá e o tambaqui, estão correndo por fora e mostrando que têm muito espaço pra crescer.

No fim das contas…

O curimatá é mais do que um peixe bonito e saboroso — na verdade, é símbolo de uma produção que une economia e natureza. Com isso, o crescimento de 333% nas exportações só no comecinho de 2025 mostra que é possível, sim, apostar em espécies nativas, ao mesmo tempo em que se gera renda, se protege o meio ambiente e se leva o nome do Brasil cada vez mais longe. Dessa forma, o curimatá assume um papel de destaque tanto no mercado quanto na conservação dos nossos rios.

