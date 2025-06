Definida a ordem das apresentações das quadrilhas e do carimbó no Arraiá dos Pauxis 2025

As disputas serão realizadas no sábado, 21, e a apuração dos votos dos jurados no domingo, 22.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Óbidos realizou o sorteio que definiu a ordem de apresentação dos concursos intermunicipais de quadrilhas juninas e carimbó, durante live transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Óbidos na noite de terça-feira (17).

Os dois concursos serão realizados a partir das 19h30 do próximo sábado (21), durante o tradicional Festival do Arraiá dos Pauxis 2025, na Praça da Cultura, no Centro da cidade.

Entre os grupos folclóricos e associações culturais que confirmaram inscrição para as disputas nos dois concursos intermunicipais, estão sete quadrilhas juninas e três grupos de carimbó, que representam os municípios de Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre e os distritos de Curuai, município de Santarém e o Distrito do Flexal de Óbidos.

O secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz, falou sobre as mudanças na edição deste ano do evento.

“Fazer os dois concursos no sábado facilita a participação dos integrantes dos grupos, principalmente os que vêm de fora do nosso município, e facilita o deslocamento para Óbidos também. Teremos uma noite de sábado destinada exclusivamente para as dez apresentações dos concursos, tornando ainda mais atrativo o nosso arraiá. Em relação ao processo de apuração, a metodologia será a mesma, apenas com a mudança de que será realizada no dia seguinte, ou seja, no domingo, a partir das dez horas no auditório da Casa de Cultura, com transmissão ao vivo pela internet”, explicou Luiz Carlos.

Ordem de apresentação do 3º Concurso Intermunicipal de Carimbó

1º SWING DE CARIMBÓ – Óbidos

2º CORAÇÃO DA AMAZÔNIA – Óbidos

3º CARIMBÓ DA TERRA – Distrito de Curuai/Lago Grande – Santarém

Ordem de apresentação do 4º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas

1º CORAÇÃO JUNINO – Óbidos

2º BAILA COMIGO – Oriximiná

3º BAILA BRASIL – Monte Alegre

4º CIA ÊXTASE – Oriximiná

5º SENSAÇÃO JUNINA – Óbidos

6º XIQUE-XIQUE – Distrito do Flexal – Óbidos

7º LUMI’ART – Oriximiná

Cada grupo terá 30 minutos para fazer a apresentação e defender o tema apresentado no ato da inscrição. Entre as apresentações, haverá um intervalo de 10 minutos para a montagem das estruturas e a preparação da arena pelas equipes de apoio.

Premiação

A Prefeitura de Óbidos garantiu R$ 36 mil de premiação para os dois concursos, dando a devida importância aos trabalhos dos grupos, além de tornar a competição intermunicipal ainda mais atrativa.

Serão premiados os grupos de quadrilha que obtiverem as seguintes colocações:

3º colocado, com R$ 3 mil e troféu; 2º colocado, R$ 5 mil e troféu; para o 1º colocado, a premiação será de R$ 10 mil e troféu.

Haverá premiações individuais com a entrega de troféus para os destaques: melhor rainha, melhor marcador, melhor apresentador, melhor casal caipira, melhor casal de noivos, e melhor rainha da diversidade.

Já a premiação do Concurso de Carimbó será realizada da seguinte forma: 3º colocado R$ 3 mil e troféu; 2º colocado R$ 5 mil e troféu; para o 1º colocado a premiação será de R$ 10 mil e troféu.

Também haverá premiações individuais no concurso de carimbó para melhor apresentador, melhor rainha, melhor rei e melhor casal de peru.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo