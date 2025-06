Escola Felipe Patroni realiza III Projeto Respeito aos Povos Indígenas, valorizando saberes e tradições

A Escola Municipal Felipe Patroni, em Óbidos, Pará, realizou a terceira edição do Projeto Respeito aos Povos Indígenas em 2025, uma iniciativa que desde 2023 busca desconstruir estereótipos e promover o respeito às tradições e saberes dos povos indígenas. Idealizado pelas professoras Daniele Gomes e Heluane Siqueira, o projeto destaca a importância da valorização da cultura indígena, especialmente por contar com a presença de uma integrante da etnia Wai Wai na instituição.

Neste ano, o tema central foi “A importância de se resgatar e valorizar saberes medicinais do conhecimento indígena”. De forma interdisciplinar, o projeto envolveu estudantes do 6º ao 9º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), abrangendo diversas áreas do conhecimento. As atividades proporcionaram um espaço para que os alunos, por meio de estudos e pesquisas, descobrissem novas perspectivas e se tornassem protagonistas na construção de saberes, conectando-se às raízes culturais do Brasil.

O projeto, registrado no Diário Oficial do Estado do Pará (DOEPA) sob o protocolo 1203910, culminou em uma exposição de trabalhos e apresentações culturais que envolveram estudantes, familiares e a comunidade. Destaque para a participação de indígenas da etnia Wai Wai e acadêmicos da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), que enriqueceram o evento com suas contribuições.

Iniciativas como essa reforçam a importância de trabalhar a questão indígena no ambiente escolar, permitindo que a comunidade conheça e valorize a riqueza das tradições e conhecimentos dos povos originários, fundamentais para a identidade cultural do país.

