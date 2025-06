Pescadores do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar aprendem técnicas de processamento de pescado

Para qualificar o beneficiamento do pescado no município de Óbidos, com foco no maior aproveitamento da produção pesqueira e no avanço das vendas para outros mercados, está sendo ofertada para os pescadores artesanais inscritos no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), a capacitação de processamento de pescado. As atividades estão sendo realizadas ao longo desta semana na sede da Colônia de Pescadores de Óbidos Z-19.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), é parceria da iniciativa coordenada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A vinda da oficina para Óbidos conta ainda com as articulações do Sindicato dos Produtores Rurais, Colônia de Pescadores Z-19, e da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, que também colaborou com o curso, repassando informações sobre a manipulação saudável de alimentos.

A turma composta por 20 pescadores está sendo preparada para atuar no comércio de alimentos processados com alta qualidade, levando em consideração o crescimento do mercado de derivados do peixe, que é atualmente vendido de diferentes maneiras. As técnicas repassadas ensinam a produzir, por exemplo, o fishburger (hambúrguer feito com carne de peixe), nuggets, bolinhos, linguiça, bifes, escalope de peixe e isca, diversificando o mercado de produtos pré-prontos para o consumo.

“Esse curso tem a finalidade de trazer qualidade no beneficiamento do pescado, preparando os manipuladores, ou seja, os pescadores que trabalham com esses alimentos, para comercializar futuramente esses alimentos dentro do município e até fora daqui. Além dos pescadores, o nosso público-alvo são as pessoas que têm a intenção de montar uma agroindústria de beneficiamento de pescado”, explicou Joilson Dutra, nutricionista e especialista em tecnologia de alimentos, responsável pela capacitação.

A pescadora Celeste dos Santos, que também atua na agricultura familiar e comercializa a produção para a alimentação escolar, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destacou a importância do momento de aprendizado para qualificar a sua produção.

“Hoje o pescador enfrenta muitas dificuldades para trabalhar, aprender novas técnicas que nos dão outras alternativas para trabalhar com o pescado é muito importante para o nosso sustento. Pra nós, trabalhar com peixe de qualidade gera mais renda e nos ajuda a empreender a partir de agora até pra fora da cidade”.

A Semab atuou na identificação do público-alvo e facilitou o acesso para participar da capacitação, como explicou o secretário-adjunto, Jânio Queiroz.

“É um momento importante para a qualificação do setor pesqueiro, principalmente com a possibilidade de expansão do nosso mercado. Vamos trabalhar agora para ofertar apoio técnico para que novos empreendimentos sejam criados nesse ramo, aquecendo a nossa economia e melhorando a qualidade de vida de quem faz parte da cadeia produtiva em Óbidos”, enfatizou Jânio.

Devido à grande procura pela capacitação, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento está planejando a vinda de novas oficinas para Óbidos, voltadas para o setor produtivo.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo/ Fotos: Odirlei Santos